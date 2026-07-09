EdF : Saliba à l’écart, la stratégie osée de Deschamps

Diminué par des douleurs au dos, William Saliba serre les dents pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais pour tenir le choc, le défenseur central d’Arsenal doit suivre un protocole particulier, quitte à manquer la plupart des entraînements collectifs.

Pas de problème pour William Saliba. Après les propos rassurants du sélectionneur adjoint Guy Stéphan lundi, le défenseur central de l’équipe de France est bien pressenti dans le onze qui débutera le quart de finale du Mondial contre le Maroc ce jeudi. On sait pourtant que le Français n’est pas au meilleur de sa forme. Depuis quatre mois, le Gunner d’Arsenal souffre de douleurs au dos.

Saliba rate les entraînements

La gêne ne l’empêche pas de disputer les rencontres. Mais l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille avait quand même eu du mal à terminer la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Paris Saint-Germain (1-1, 3-4 tab). C’est donc avec une certaine inquiétude que William Saliba avait rejoint l’équipe de France, dont le staff médical a rapidement écarté l’hypothèse d’un forfait, tout en préconisant un protocole adapté. Le plan est simple, le Londonien travaille le moins possible entre les rencontres. Le complice de Dayot Upamecano en charnière centrale manque régulièrement les entraînements collectifs et revient les veilles de match.

Le sélectionneur Didier Deschamps n’a jugé nécessaire de le ménager que face à la Norvège, lorsque les Bleus étaient déjà certains de passer la phase de groupes. Pour le reste, William Saliba a disputé les quatre autres rencontres en intégralité, alors que la douleur s’intensifie à chaque sprint intense. De quoi s’interroger sur sa capacité à poursuivre la compétition face à des adversaires de plus en plus coriaces. « Je le connais, il ira jusqu'au bout. Il ira au-delà de la douleur », rassure un proche de l’international tricolore contacté par L’Equipe. C’est aussi le sentiment du staff de l’équipe de France, tout de même conscient que son cadre devra se soigner après le Mondial.