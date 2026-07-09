Saliba

EdF : Saliba à l’écart, la stratégie osée de Deschamps

Equipe de France09 juil. , 11:40
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Diminué par des douleurs au dos, William Saliba serre les dents pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais pour tenir le choc, le défenseur central d’Arsenal doit suivre un protocole particulier, quitte à manquer la plupart des entraînements collectifs.
Pas de problème pour William Saliba. Après les propos rassurants du sélectionneur adjoint Guy Stéphan lundi, le défenseur central de l’équipe de France est bien pressenti dans le onze qui débutera le quart de finale du Mondial contre le Maroc ce jeudi. On sait pourtant que le Français n’est pas au meilleur de sa forme. Depuis quatre mois, le Gunner d’Arsenal souffre de douleurs au dos.

Saliba rate les entraînements

La gêne ne l’empêche pas de disputer les rencontres. Mais l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille avait quand même eu du mal à terminer la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Paris Saint-Germain (1-1, 3-4 tab). C’est donc avec une certaine inquiétude que William Saliba avait rejoint l’équipe de France, dont le staff médical a rapidement écarté l’hypothèse d’un forfait, tout en préconisant un protocole adapté. Le plan est simple, le Londonien travaille le moins possible entre les rencontres. Le complice de Dayot Upamecano en charnière centrale manque régulièrement les entraînements collectifs et revient les veilles de match.
Le sélectionneur Didier Deschamps n’a jugé nécessaire de le ménager que face à la Norvège, lorsque les Bleus étaient déjà certains de passer la phase de groupes. Pour le reste, William Saliba a disputé les quatre autres rencontres en intégralité, alors que la douleur s’intensifie à chaque sprint intense. De quoi s’interroger sur sa capacité à poursuivre la compétition face à des adversaires de plus en plus coriaces. « Je le connais, il ira jusqu'au bout. Il ira au-delà de la douleur », rassure un proche de l’international tricolore contacté par L’Equipe. C’est aussi le sentiment du staff de l’équipe de France, tout de même conscient que son cadre devra se soigner après le Mondial.

World Cup

09 juillet 2026 à 22:00
FranceFrance logo
22:00
MarocMaroc logo
Articles Recommandés
Psg Lagent De Barcola A Pris Sa Decision
PSG

PSG : L’agent de Barcola a pris sa décision

Todibo Prete Avec Option Dachat Lom Fait Une Offre
OM

Todibo prêté avec option d'achat, l'OM fait une offre

Christ Tapé
TFC

Officiel : Toulouse s’offre Christ Tapé

Tv France Maroc A Quelle Heure Et Sur Quelles Chaines
Mondial 2026

TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?

Fil Info

09 juil. , 12:20
PSG : L’agent de Barcola a pris sa décision
09 juil. , 12:00
Todibo prêté avec option d'achat, l'OM fait une offre
09 juil. , 11:27
Officiel : Toulouse s’offre Christ Tapé
09 juil. , 11:20
TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?
09 juil. , 11:03
Paris Sportifs : La cote de France-Maroc multipliée par 10 !
09 juil. , 11:00
OM : Abdelli monte sur la balance, Genesio hallucine
09 juil. , 10:30
Neymar à la retraite, l'annonce forte de son entourage
09 juil. , 10:00
L’OL tient sa 5e recrue, c’est une surprise
09 juil. , 9:40
Un club de D2 rêve de recruter au PSG pour 50 ME

Derniers commentaires

OL : Sulc vendu cet été, Lyon le pousse dehors

Si c'est le cas t'auras reussi a perdre les joueurs qui se donnait le plus en ebauche d'energie et d'envie .. je sais pas si c'est une bonne nouvelle lol Maintenant est ce que sulc n'etait pas en surrégime

L'OL victime d'un choix financier qui fait polémique

"Les élus écologistes du conseil d'administration de Sytral Mobilités, Matthieu Vieira et Valentin Lungenstrass, ont notamment pointé du doigt l'OL" Je ne cherche pas spécialement à les défendre, mais Le conseil du Sytral mobilité est composé de 38 membres et les écolos sont en minorités. Je doute que cette décision soit prise par ces deux personnes, (on ne trouve d'ailleurs aucune trace de Valentin Lungenstrass parmi les élus) Encore un article écrit avec le cul pour flatter le dogmatisme anti écolo. Stupide.

L'OL victime d'un choix financier qui fait polémique

pareil

OL : Le dossier Chermiti est déjà terminé

Oui, d'ailleurs c'est ce que je lui préfère comme poste également. Avec sa sélection, ça a été la cata à le faire jouer sur les ailes. S'il est conservé chez nous cet été, il devrait retrouver ce poste.

Le miracle argentin, merci Messi

Et voilà encore un couillon qui mélange le tennis avec le Football. 🤣 Tu as vu comme ils sont en forme les mecs... au Curling ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading