Boca Juniors en mission, l'OM et l'OL concernés

Le mercato estival est particulièrement animé en France et devrait continuer à l'être dans les prochaines semaines. Du côté de l'OM comme de l'OL, plusieurs départs importants sont encore attendus.

L'Olympique de Marseille entame un nouveau cycle et espère avant tout retrouver de la stabilité dans les mois à venir. Bruno Genesio sait que son club ne disposera pas d'une grande marge de manœuvre sur le marché des transferts cet été. Avant de pouvoir recruter, l' OM devra d'abord réaliser plusieurs ventes majeures. Parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille cet été figure Gerónimo Rulli. Le gardien argentin semble arriver en fin de cycle sur la Canebière et ne manque pas de prétendants, notamment en Argentine.

Boca Juniors veut faire son marché en Ligue 1

Selon les dernières informations d'El Intransigente, Boca Juniors souhaite en effet rapatrier Rulli cet été. Une volonté portée notamment par son président, Juan Román Riquelme. Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2027, l'ancien gardien de Montpellier est estimé à environ 6 millions d'euros. Mais Riquelme ne compte pas s'arrêter là et espère également recruter un autre Argentin évoluant en Ligue 1, à savoir Nicolás Tagliafico. Le champion du monde est lui aussi lié à l'OL jusqu'en juin 2027 et pourrait représenter une belle opportunité de marché pour le club de Buenos Aires.

Lire aussi Martin Terrier à l'OM, il démonte une folle rumeur

Reste désormais à convaincre les deux internationaux argentins de faire leur retour au pays, eux qui semblent aujourd'hui bien installés dans leurs clubs respectifs. Il faudra aussi se montrer fort en négociations avec l'OM et l'OL. Boca Juniors entend en tout cas envoyer un signal fort à ses supporters, alors que son grand rival, River Plate, continue de se renforcer. Les prochaines semaines seront donc être décisives dans les dossiers Rulli et Tagliafico, dont un retour en Amérique du Sud est de plus en plus évoqué.