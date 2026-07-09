Un arbitre accuse la FIFA d'avoir flingué François Letexier

Désigné pour arbitrer le huitième de finale de Coupe du monde entre l’Argentine et l’Egypte, François Letexier a été confronté à une pression colossale. La Fifa ne lui a pas fait un cadeau en le désignant sur ce match.

Elu meilleur arbitre au monde en 2024, François Letexier a logiquement les faveurs de la Fifa dans ce Mondial. L’arbitre français a notamment été désigné pour arbitrer le huitième de finale entre l’Argentine et l’Egypte. Un match sous très haute pression pour l’arbitre de Ligue 1 au vu de la rivalité de plus en plus forte entre l’Albiceleste et l’équipe de France. François Letexier n’a pas eu un match simple à arbitrer. Il a notamment accordé un penalty à l’Argentine et a refusé un but à l’Egypte, qui n’a pas hésité à crier à la corruption après sa défaite 3-2.

Interrogé par L’Equipe, l’ancien arbitre international Saïd Enjimi a estimé que la Fifa avait fait un cadeau empoisonné à François Letexier en le nommant sur un match de l’Argentine. Il estime notamment que la VAR ne lui a pas rendu service lors de cette rencontre. « Le minimum syndical aurait été que le VAR appelle Letexier pour la faute sur Salah (non-sifflée avant le but de l’Argentine). Tu ne peux pas te priver de cet outil. Tu ne peux pas envoyer le message aux Égyptiens que cette action ne mérite même pas d'être revue. Vu l'enjeu, vu le contexte, le VAR doit l'appeler, au moins pour marquer le coup » estime-t-il dans les colonnes de L’Equipe avant de poursuivre.

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