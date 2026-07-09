PSG : L’agent de Barcola a pris sa décision

L’avenir de Bradley Barcola suscite énormément de questions depuis plusieurs semaines. Tout est pourtant très clair aux yeux de son entourage, qui pousse pour un départ du PSG cet été.

Dans quel club évoluera Bradley Barcola la saison prochaine : le PSG, Arsenal, Liverpool… Le doute est pour l’instant total tandis que l’international français, actuellement au Mondial avec les Bleus, fait régulièrement la Une de la rubrique mercato . Les négociations pour une prolongation de son contrat qui court jusqu’en 2028 avec Paris n’ayant pas abouties, un départ reste d’actualité. L’Equipe confie d’ailleurs dans son édition du jour que l’ancien Lyonnais n’est pas intransférable, une tendance confirmée par FootMercato.

La presse anglaise y va également de son avis sur ce dossier brûlant. Selon les informations de TeamTalk, l’entourage de Bradley Barcola a acté la décision de quitter le Paris Saint-Germain. La preuve, son agent Moussa Sissoko « explore activement » les différentes options qui s’offrent à lui pour l’avenir de l’ailier français de 24 ans. Le média ajoute que Bradley Barcola a informé le Paris Saint-Germain avant la Coupe du monde qu’il explorerait toutes les pistes susceptibles de s’offrir à lui. Lassé de son manque de temps de jeu en raison de la concurrence de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola a désormais de fortes chances de rallier l’Angleterre.

Barcola vers un départ du PSG

Deux clubs se battent pour le recruter : Liverpool et Arsenal. Les deux clubs ont d’autres pistes (Diomandé, Rogers) mais Barcola figure en haut de leur short-list. La question est maintenant de savoir jusqu’à quelle somme les cadors anglais seront prêts à monter pour celui qui compte déjà 2 buts et 1 passe décisive avec la France lors de cette Coupe du monde. Aussi, il sera intéressant de connaître les exigences du PSG dans ce dossier. Malgré une fin de contrat qui approche (juin 2028), Luis Campos n’a pas du tout l’intention de brader Bradley Barcola et pourrait exiger plus de 100 millions d’euros pour son transfert lors du mercato estival.