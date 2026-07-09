TV : Espagne - Belgique, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Tombeuse du Portugal au tour précédent (1-0), l'Espagne va disputer son quart de finale du Mondial 2026 contre la Belgique. Une fois de plus, la Roja partira favorite.

Quelle heure pour Espagne - Belgique ?

Les Espagnols devront néanmoins se méfier des Diables Rouges. Vexée par la polémique autour de Folarin Balogun, la sélection dirigée par Rudi Garcia vient de réaliser son meilleur match de la compétition contre les Etats-Unis (4-1). Il sera intéressant de voir si les Belges poursuivront sur leur lancée ce vendredi 10 juillet à 21h00 au SoFi Stadium de Los Angeles.

Sur quelles chaînes suivre Espagne - Belgique ?

Si les Diables Rouges parviennent à confirmer, on pourrait bien assister à une rencontre de qualité. Ce match arbitré par l'Anglais Michael Oliver sera proposé par les deux diffuseurs français du Mondial 2026, à savoir M6 et beIN Sports 1, qui retransmet l'intégralité de la compétition.

Les compos probables de Espagne - Belgique :

Pas de réel absent du côté espagnol, même si l'ailier Nico Williams, diminué, ne semble toujours pas prêt à débuter. Le sélectionneur Luis de la Fuente devrait opter pour son onze classique notamment composé de Lamine Yamal, Rodri, Pedri ou encore Marc Cucurella, nouveau latéral gauche du Real Madrid. Le Parisien Fabian Ruiz est encore annoncé remplaçant.

La compo probable de l'Espagne : Unai Simon - Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri (c), Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal.

Victime d'une rupture du ligament croisé d'un genou face aux USA mardi, l'ancien Lillois Amadou Onana n'est évidemment pas disponible pour la Belgique. Dans l'entrejeu, Rudi Garcia devrait aligner le joueur de Bruges Hans Vanaken aux côtés de Youri Tielemans. A noter que Kevin De Bruyne et Jérémy Doku ont de grandes chances de réintégrer l'équipe de départ.

La compo probable de la Belgique : Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Tielemans (c), Vanaken - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere.