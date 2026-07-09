Enquête judiciaire sur Grégory Lorenzi, l'OM réagit

Enquête judiciaire sur Grégory Lorenzi, l'OM réagit

OM09 juil. , 14:20
parGuillaume Conte
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C'est parti pour un été agité à l'OM. Grégory Lorenzi, arrivé dans des circonstances confuses, est dans le collimateur de la justice pour ses transferts réalisés avec Brest.
A peine arrivé à Marseille, Grégory Lorenzi voit les ennuis qui pleuvent. Avant même sa nomination, le fait qu’il ait signé un contrat avec l’OGC Nice l’a mis dans une position délicate. Et si l’OM l’a annoncé quelques jours plus tard, l’ancien directeur sportif du Stade Brestois va tout de même faire l’objet d’une contestation officielle et d’une demande d’indemnisation de la part du club azuréen.
Mais ce jeudi, le média Blast dévoile une information bien plus inquiétante sur le nouveau directeur sportif de l’OM. En effet, une enquête judiciaire est en cours concernant « un réseau d'intermédiaires du football qui exercent illégalement le métier d’agent, et de dirigeants du football qui les utilisent ». Grégory Lorenzi s’est même retrouvé en garde à vue dans le cadre de cette enquête, et n’aurait pas informé l’OM, ou même Nice, à ce sujet tout de même important.
De nombreux intermédiaires, dont certains bien connus du milieu corse et marseillais, sont accusés de négocier des contrats et prendre leur part dans des transferts de football, ce qui est interdit par la loi. Certains dirigeants de club sont accusés de les utiliser en parfaite connaissance de cause. Plusieurs dirigeants de club français ont été ainsi placés en garde à vue, dont celui de Brest Grégory Lorenzi.

Lorenzi et Nicollin ciblés par la justice

« C’est un malin, il prenait garde à ne pas rencontrer les intermédiaires dans les locaux du club, mais on a réuni quand même pas mal d’éléments », a confirmé un enquêteur à Blast, qui assure que le Parquet de Marseille a désormais le dossier en mains. Trente personnes, dont Laurent Nicollin et Grégory Lorenzi, risquent donc d’être renvoyés vers le tribunal correctionnel dans les prochaines semaines.
De son côté, l’OM s’est contenté d’une réponse assez laconique, renvoyant vers son nouveau dirigeant pour tout ce qui concerne ses activités avant son arrivée à Marseille. « Nous avons recruté Grégory Lorenzi en tant que Directeur sportif au regard de ses compétences et des qualités professionnelles qu'il a démontrées au long de sa carrière. Pour toute précision supplémentaire, nous vous invitons à prendre directement contact avec lui et/ou son entourage », a lancé l’Olympique de Marseille, qui se serait tout de même bien passé de cette mauvaise publicité pour le premier mois de son nouveau dirigeant.

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dis moi que t aveugle sans dire que tu es aveugle il se prend juste une semelle sur le pied dc invente pas trop quand meme

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Tu vois, tu parles pense et explique a ma place... en inventant des chose, cette saison ok rien a dire mais il y a bien eu par le passé des décisions qui nous ont flingué une qualification en c1 ou un titre en 99... Pour les insulte tu les mérites, tes a chaque fois le premier a venir insulter marseille et les marseillais bien entendu que des insultes tu va en recevoir, surtout si tu continues a venir raconter des conneries comme tu le fais la, ose me dire quon s'est jamais fair volé, des décisions en notre faveur bien entendu quon peut en trouver , mais en notre défaveur aussi...et ca le jour ou tu arrivera a le reconnaître..

Un arbitre accuse la FIFA d'avoir flingué François Letexier

avant france-paraguay, il y a eu Allemagne Paraguay, les 10 dernieres minutes ainsi que toute la prolongation de ce match sont la plus grosse dinguerie arbitrale que j'ai vu de ma vie, le paraguay n'aurait jamais du passer et aurait pu prendre 3 rouges rien que dans la prolongation...cette coupe du monde est pipé, aucun doute la dessus

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