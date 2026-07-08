L’OL chipe un précieux renfort au LOSC

Lyonnais de 2011 à 2024, Antonin Da Fonseca vient de passer deux saisons au LOSC. Le club rhodanien a néanmoins bouclé son retour en tant que responsable de la performance.

L’Olympique Lyonnais aime faire revenir au club d’anciens éléments qui ont contribué aux succès passés. On l’a vu avec des joueurs comme Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso ces dernières années. Cela vaut également pour le staff technique et médical. Et pour preuve, L’Equipe annonce que l’Olympique Lyonnais a finalisé le retour au club d’Antonin Da Fonseca. Après deux saisons au LOSC, celui qui a porté les couleurs lyonnaises de 2011 à 2024 est de retour chez les Gones dans un rôle de responsable de la performance.

Yann Fournier est de son côté promu médecin numéro 1. Ces deux arrivées ou promotions viennent compenser les départs de Rick Cost (ex-responsable performance) et de Manuel Afonso (ex-médecin numéro 1). Des changements nécessaires aux yeux de Matthieu louis-Jean et de Paulo Fonseca, désireux de faire bouger les lignes dans le secteur médical après une saison 2025-2026 très compliquée pour l’OL sur ce point. Les blessures ont en effet été très nombreuses à Lyon et surtout, les temps de récupération ont souvent largement dépassé ce qui était initialement prévu.

Il était avec Bruno Genesio à Lille depuis 2 ans

Avec ces changements, Lyon espère connaître un exercide 2026-2027 moins plombé par les blessures. Le quotidien national précise en ce qui concerne Antonin Da Fonseca qu’il s’agit d’un élément très apprécié des joueurs en règle générale. Ces deux dernières années, il tenait une place de choix dans le staff de Bruno Genesio à Lille en tant que directeur de la performance. Avec le départ du technicien de 59 à Marseille, Antonin Da Silva a donc fait le choix de quitter lui aussi le Nord, mais pour revenir à l’OL.