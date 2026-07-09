L'OL empoche 4 ME au mercato, merci Arsenal

L'OL empoche 4 ME au mercato, merci Arsenal

OL09 juil. , 12:40
parHadrien Rivayrand
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L'OL est plus que jamais concentré sur son début de saison, mais pourrait bien recevoir une excellente nouvelle. Une nouvelle qui pourrait avoir un impact important sur son mercato estival.
L'Olympique Lyonnais rêve de participer à la prochaine Ligue des champions et devra être prêt dès le coup d'envoi de la saison. Paulo Fonseca sait que son effectif va encore évoluer dans les prochaines semaines. Le technicien portugais peut toutefois avancer avec confiance après un dernier exercice réussi et qui a déjoué de nombreux pronostics. L'OL doit encore composer avec des difficultés financières cet été, mais pourrait une nouvelle fois réaliser de belles opérations sur le marché des transferts, notamment si de nouvelles rentrées d'argent viennent renflouer les caisses.

L'OL avait bien senti le coup 

Il y a quelques années, lors du départ de Bruno Guimarães vers Newcastle, l'OL avait négocié une clause de 20 % sur la plus-value réalisée lors d'une future revente de l'international brésilien. Une décision qui pourrait aujourd'hui rapporter gros au club rhodanien. Newcastle est en effet proche de réaliser une importante vente avec son milieu de terrain, puisque Arsenal est très intéressé par le natif de Rio de Janeiro pour un montant estimé à 70 millions d'euros. D'après Hugo Guillemet, si le transfert de Bruno Guimarães vers les Gunners se concrétise à ce prix, l'Olympique Lyonnais va récupérer environ 4 millions d'euros. Une belle rentrée d'argent pour les Rhodaniens, qui souhaitent encore apporter des ajustements à leur effectif tout en continuant à rassurer la DNCG sur leur situation financière.

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L'OL avait donc bien joué le coup lors du départ de Bruno Guimaraes en Premier League et va logiquement récolter les fruits de travail. De quoi plaire aux fans et observateurs du club, rassurés par la direction que prend l'institution rhodanienne depuis le départ de John Textor et l'arrivée de Michele Kang.
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?!? Fonseca : « J’espère que nous aurons un nouvel avant-centre la semaine prochaine » Gerlinger : « On veut absolument qu’un avant-centre nous rejoigne avant le 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions " mais visiblement Fonseca exige et Gerlinger est prudent. Il y aurait pas un petit problème de compréhension oral ou écrite chez Guillaume Conte ?!?

Un arbitre accuse la FIFA d'avoir flingué François Letexier

en plus pourquoi faire faute alors que tu as gagner le ballon mdr et regarde le ralenti de l'autre coté on voit mieux et tu verras que salah touche en premier

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Tout à fait d'accord. 3-1 pour nos bleus ! Je me mouille !

Un arbitre accuse la FIFA d'avoir flingué François Letexier

mec pas besoin de regarder ton truc j'ai vu le ralenti 100 fois il n'y a jamais faute moi contrairement a toi je peux detester une equipe (argentine)et etre objectif

Un arbitre accuse la FIFA d'avoir flingué François Letexier

https://www.facebook.com/reel/1008719715133191 Tu disais ?

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