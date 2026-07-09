L'OL empoche 4 ME au mercato, merci Arsenal

?!? Fonseca : « J’espère que nous aurons un nouvel avant-centre la semaine prochaine » Gerlinger : « On veut absolument qu’un avant-centre nous rejoigne avant le 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions " mais visiblement Fonseca exige et Gerlinger est prudent. Il y aurait pas un petit problème de compréhension oral ou écrite chez Guillaume Conte ?!?
en plus pourquoi faire faute alors que tu as gagner le ballon mdr et regarde le ralenti de l'autre coté on voit mieux et tu verras que salah touche en premier
Tout à fait d'accord. 3-1 pour nos bleus ! Je me mouille !
mec pas besoin de regarder ton truc j'ai vu le ralenti 100 fois il n'y a jamais faute moi contrairement a toi je peux detester une equipe (argentine)et etre objectif
https://www.facebook.com/reel/1008719715133191 Tu disais ?
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