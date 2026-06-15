Fofana

OL : Fofana quitte Lyon, l'OM est dans le coup

OL15 juin , 21:00
parClaude Dautel
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Après le départ annoncé d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, Malick Fofana est sur le point de s'engager avec Tottenham. Roberto De Zerbi en a fait une de ses priorités.
Tandis que Julien Duranville est attendu dans les prochains jours à Lyon, l'ailier belge pourrait croiser un compatriote dans un des deux aéroports lyonnais. En effet, selon le site Ferveur Lyonnaise, Malick Fofana devrait quitter l'OL cette semaine afin de s'engager avec les Spurs. Le site spécialisé précise que le joueur a d'ores et déjà mis sa maison sur le marché de l'immobilier, et que Lyon a même reçu une offre de 26 millions d'euros de la part de Tottenham, sachant que l'OL doit reverser un pourcentage de ce transfert à La Gantoise. L'agence Roc Nation, dirigée par Jay-Z, gère les intérêts de Malick Fofana, et des émissaires de l'ailier international belge sont attendus cette semaine à Londres pour finaliser les détails du possible futur contrat de Malick Fofana avec les Spurs.

De Zerbi n'a jamais oublié Fofana

Si Tottenham se jette sur Malick Fofana, c'est à la demande de Roberto De Zerbi. Déjà, quand il était à l'Olympique de Marseille, le technicien italien voulait faire signer le joueur belge de l'Olympique Lyonnais, si des rumeurs avaient évoqué la possibilité d'un accord entre les deux clubs, l'opération ne s'était pas concrétisée. Mais, du côté de Tottenham, on a des moyens financiers que l'OM n'a plus, et De Zerbi semble cette fois en mesure d'aller au bout dans ce dossier. Le média sportif lyonnais précise que de son côté, s'il avait refusé d'aller à Everton l'an dernier, Malick Fofana serait cette fois d'accord pour rejoindre le club qui s'est fait très peur cette saison en Premier League. Les Spurs ont en effet attendu la dernière journée pour se sauver, ce qui incite les dirigeants anglais à largement investir au prochain mercato afin d'éviter une catastrophe.

Moreira à Lyon jusqu'au 3e tour préliminaire de Ligue des champions

Cependant, si Malick Fofana part à Tottenham, alors Afonso Moreira pourrait rester encore quelques semaines à l'Olympique Lyonnais et participer au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. La vente de Fofana pourrait permettre de passer sereinement devant la DNCG d'ici la fin du mois de juin, puis Moreira pourrait partir si l'OL ne se qualifie pas pour la C1.

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Derniers commentaires

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Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

OL : Fofana quitte Lyon, l'OM est dans le coup

Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

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