OL : Un renfort historique débarque de Suisse

Ancien directeur du football du Servette Genève en Suisse et libre depuis quelques semaines, Gérard Bonneau est attendu à l’Olympique Lyonnais.

Recruteur historique de l’Olympique Lyonnais , Gérard Bonneau va faire son retour dans la capitale des Gaules. Recruteur puis directeur sportif du Servette Genève, club suisse qu’il a quitté il y a quelques semaines, l’ancien dirigeant de l’OL est sur le point de revenir au club. Comme pressenti, il va intégrer un rôle au sein du conseil des sages de Christian Bassila, nommé cet été à la tête de l’académie. Du haut de ses 72 ans, Gérard Bonneau va retrouver un club au sein duquel il a occupé plusieurs postes dont celui de recruteur dans les années 80 puis dans les années 2000.

Gérard Bonneau revient à l'OL

« Pas forcément dans un rôle au quotidien, mais de conseiller auprès du directeur. Ce sera le cas pour Bonneau mais aussi d’Armand Garrido, qui auront un œil sur le recrutement des jeunes pousses et leur développement au sein de l’Académie » précise le site Olympique et Lyonnais. Pour le club rhodanien, ces retours de dirigeants historiques ne sont pas anodins.

Matthieu Louis-Jean, Michael Gerlinger et Michele Kang souhaitent redonner une vraie identité au club vis-à-vis des supporters et cela passe en partie par ce genre de recrutement. Une satisfaction pour les supporters lyonnais qui seront heureux de revoir des têtes bien connus au sein de l’organigramme.