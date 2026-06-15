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OL : Le mercato est ouvert, Lyon boucle trois recrues

OL15 juin , 12:40
parCorentin Facy
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Le mercato a officiellement ouvert ses portes en ce 15 juin. Il sera animé à l’OL, en passe de vendre Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. Un départ qui va permettre aux Gones d’enregistrer trois renforts assez vite.
Le coup d’envoi du mercato a officiellement été donné ce lundi 15 juin pour les clubs de Ligue 1, qui peuvent à présent enregistrer leurs premières recrues. Comme l’été dernier, il y aura beaucoup de mouvements à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien est dans une situation financière bien plus rassurante qu’il y a douze mois. Néanmoins, Matthieu Louis-Jean doit continuer de vendre pour réduire la masse salariale et faire entrer de l’argent dans les caisses.
Afonso Moreira va probablement rejoindre le Bayer Leverkusen pour une somme comprise entre 30 et 40 millions d’euros. Un très gros transfert qui va permettre aux Gones d’aller plus vite sur certains dossiers dans le sens des arrivées comme le confirme le site Olympique et Lyonnais. Les dossiers Boudache, Bidstrup et Duranville ont notamment de grandes chances d’aboutir très rapidement en partie grâce à la grosse vente de Moreira en Allemagne.

Boudache, Bidstrup et Duranville vers l'OL

« Globalement, plusieurs départs sont encore attendus afin de réaliser des économies sur la masse salariale et de faire entrer un peu d'argent frais dans les caisses. De l'autre côté, Kaïl Boudache et Mads Bidstrup pourraient signer prochainement. Le dossier Julien Duranville est aussi avancé » note le média spécialisé, convaincu que l’Olympique Lyonnais sera en mesure d’annoncer ses trois premières recrues de l’été assez vite. Une fois de plus, Matthieu Louis-Jean démontre qu’il travaille très vite en plus d’être rapide dans les négociations.
Pour rappel, Kaïl Boudache devrait débarquer libre en provenance de Nice. Julien Duranville est proche de l’OL en provenance de Dortmund pour moins de 10 millions d’euros. Enfin, Mads Bidstrup (Salzbourg) est pressenti pour s’engager avec Lyon jusqu’en 2030 pour un peu plus de 10 millions d’euros. De bon augure pour les supporters lyonnais, qui espèrent avoir une équipe au moins aussi compétitive l’année prochaine par rapport à celle de cette saison. Il le faudra, avec deux barrages à disputer pour arracher un ticket en Ligue des Champions.
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Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.

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Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie

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Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

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Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

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