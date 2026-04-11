OL : Endrick, une vidéo qui confirme son problème

Paulo Fonseca a critiqué son avant-centre, ce qui n'a pas semblé émouvoir plus que cela Endrick, alors que l'OL a besoin qu'il soit motivé à 100%.

Endrick joue pour lui pas pour l'OL

Journaliste pour L'Equipe, Régis Dupont constate qu'effectivement cette communication du joueur ne va pas dans le bon sens, et donne du grain à moudre à ses détracteurs qui estiment qu'il n'est pas focalisé sur l'Olympique Lyonnais. Cela même si l'entourage d'Endrick dément un quelconque souci entre le joueur prêté par le Real Madrid et les choix de son entraîneur. « Ces derniers temps, son langage corporel envers ses coéquipiers est négatif de manière récurrente, comme si le Brésilien de 19 ans peinait à gérer sa frustration. La thèse est réfutée par son entourage, qui admet simplement une forme d’agacement, parfois face à ces actions offensives qui ne vont pas à leur terme », explique notre confrère.

Dimanche, face à Lorient, la pression sera énorme sur les épaules d'Endrick, lequel est désormais au coeur de toutes les attentions, y compris chez les supporters qui attendaient énormément de l'attaquant brésilien et sont également touchés par ce désenchantement général. Un ou plusieurs buts, et une victoire contre les Merlus permettraient de remettre tout cela à plat et de vivre une fin de prêt plus sereine.