Endrick ne fait déjà plus l'unanimité à Lyon
Endrick sous le maillot de l'OL

OL : Endrick, une vidéo qui confirme son problème

OL11 avr. , 8:40
parClaude Dautel
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Paulo Fonseca a critiqué son avant-centre, ce qui n'a pas semblé émouvoir plus que cela Endrick, alors que l'OL a besoin qu'il soit motivé à 100%.
L'entraîneur de l'OL n'était pas loin de taper du poing sur la table vendredi au moment d'évoquer les performances d'Endrick. Pour Paulo Fonseca, l'avant-centre prêté par le Real Madrid au mercato d'hiver, doit se focaliser sur ses performances avec l'Olympique Lyonnais, et plus uniquement penser à la Seleçao et à son avenir. Il est vrai que depuis son triplé à Metz, le Brésilien est en panne sèche en Ligue 1 et comme par hasard cela coïncide ou presque avec la terrible panne vécue par le club rhodanien. En conférence de presse, Fonseca a donc mis les choses au point, histoire qu'à distance Endrick comprenne le message. Pour toute réponse, le joueur du Real Madrid a mis en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux annonçant qu'il allait être papa. Aussi bonne soit cette nouvelle pour l'attaquant de 19 ans et sa compagne, le timing n'est pas idéal, Endrick n'ayant visiblement pas essayé de se faire discret quelques heures après ce savon de son entraîneur.

Endrick joue pour lui pas pour l'OL

Journaliste pour L'Equipe, Régis Dupont constate qu'effectivement cette communication du joueur ne va pas dans le bon sens, et donne du grain à moudre à ses détracteurs qui estiment qu'il n'est pas focalisé sur l'Olympique Lyonnais. Cela même si l'entourage d'Endrick dément un quelconque souci entre le joueur prêté par le Real Madrid et les choix de son entraîneur. « Ces derniers temps, son langage corporel envers ses coéquipiers est négatif de manière récurrente, comme si le Brésilien de 19 ans peinait à gérer sa frustration. La thèse est réfutée par son entourage, qui admet simplement une forme d’agacement, parfois face à ces actions offensives qui ne vont pas à leur terme », explique notre confrère.
Dimanche, face à Lorient, la pression sera énorme sur les épaules d'Endrick, lequel est désormais au coeur de toutes les attentions, y compris chez les supporters qui attendaient énormément de l'attaquant brésilien et sont également touchés par ce désenchantement général. Un ou plusieurs buts, et une victoire contre les Merlus permettraient de remettre tout cela à plat et de vivre une fin de prêt plus sereine.

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60000 c'est trop peu.on doit construire un stade qui tient compte de la croissance à venir du PSG

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D'ici là on aura fait la difference et on aura de l'avance pour mettre une equipe bis

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8M pour être remplaçant de Paixao pour Traoré c'est correct. 14M pour être titulaire en ARD pour Weah , ça me va aussi. Donc au final on a un titulaire et un bon remplaçant pour 11M de moyenne . C'est correct. Par contre je met un point d'interrogation pour Médina vu sa saison.

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Dans le mot « NON » qu’est qui vous bloque ? le stade même rendu à 60.000 places, restera - trop petit donc NON. - Le coin est exigu Impossibilité de se développer comme le club le souhaiterait … NON, Non et NON !!!

OL : Endrick, une vidéo qui confirme son problème

Tu m’étonnes, plus personne n’en veut même pas les supporters brésilien pour la CDM et encore moins le Real l’année prochaine 🥱

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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