Tyler Morton dévoile sa volonté de rester à l’OL

L'OL a absolument besoin de se réveiller s'il ne veut pas tout perdre à la fin du mois de mai. Tyler Morton compte bien aider au redressement de la formation de Paulo Fonseca.

Bonne pioche de l ’Olympique Lyonnais de l’été dernier, Tyler Morton a accepté de quitter Liverpool car il n’avait aucune perspective d’y jouer régulièrement. Avec sa combativité et sa justesse technique, il a été immédiatement adopté par le public lyonnais, qui a vu un joueur avec encore une grosse marge de progression, mais déjà important pour le collectif de Paulo Fonseca.

Morton veut jouer la Ligue des Champions avec l'OL

Mais à l’image de l’OL, l’Anglais se fait plus discret et moins inspiré. La crainte de manquer le podium est réelle vu la dynamique actuelle, et c’est quelque chose que Tyler Morton ne veut pas envisager. Se confiant à la BBC, l’international espoir anglais a révélé sa volonté de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine avec le maillot de l’OL sur le dos, pour retrouver une compétition qu’il a connue avec les Reds.

« J’ai toujours comme ambition de jouer au plus haut niveau. J’ai déjà eu un avant-goût de la Ligue des Champions avec Liverpool, et c’est la meilleure chose que j’ai connu dans ma carrière. C’est le top du top. Ce serait incroyable de le refaire avec Lyon. Ils m’ont donné cette opportunité de jouer ici et j’ai envie de tout donner pour le club et me battre pour ça jusqu’à la fin », a souligné le milieu de terrain qui a avoué à la radio britannique qu’il ne pensait pas une seule seconde qu’il aurait besoin de changer de pays pour progresser dans sa carrière.

Mais en dehors de la nourriture française qu’il a beaucoup de mal à apprécier, l’adaptation de Tyler Morton est parfaite à Lyon, où on compte aussi beaucoup sur lui pour l’avenir. Pour des raisons sportives comme économiques, l’OL va en tout cas devoir mettre le réveil dès le prochain match contre Lorient, pour avoir encore une chance de retrouver au moins l’une des quatre premières places. Surtout qu’un match contre le PSG se profile dans 10 jours.