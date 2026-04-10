ICONSPORT_363666_0370

Tyler Morton dévoile sa volonté de rester à l’OL

OL10 avr. , 9:30
parGuillaume Conte
0
L'OL a absolument besoin de se réveiller s'il ne veut pas tout perdre à la fin du mois de mai. Tyler Morton compte bien aider au redressement de la formation de Paulo Fonseca.
Bonne pioche de l’Olympique Lyonnais de l’été dernier, Tyler Morton a accepté de quitter Liverpool car il n’avait aucune perspective d’y jouer régulièrement. Avec sa combativité et sa justesse technique, il a été immédiatement adopté par le public lyonnais, qui a vu un joueur avec encore une grosse marge de progression, mais déjà important pour le collectif de Paulo Fonseca.

Morton veut jouer la Ligue des Champions avec l'OL

Mais à l’image de l’OL, l’Anglais se fait plus discret et moins inspiré. La crainte de manquer le podium est réelle vu la dynamique actuelle, et c’est quelque chose que Tyler Morton ne veut pas envisager. Se confiant à la BBC, l’international espoir anglais a révélé sa volonté de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine avec le maillot de l’OL sur le dos, pour retrouver une compétition qu’il a connue avec les Reds.
« J’ai toujours comme ambition de jouer au plus haut niveau. J’ai déjà eu un avant-goût de la Ligue des Champions avec Liverpool, et c’est la meilleure chose que j’ai connu dans ma carrière. C’est le top du top. Ce serait incroyable de le refaire avec Lyon. Ils m’ont donné cette opportunité de jouer ici et j’ai envie de tout donner pour le club et me battre pour ça jusqu’à la fin », a souligné le milieu de terrain qui a avoué à la radio britannique qu’il ne pensait pas une seule seconde qu’il aurait besoin de changer de pays pour progresser dans sa carrière.
Mais en dehors de la nourriture française qu’il a beaucoup de mal à apprécier, l’adaptation de Tyler Morton est parfaite à Lyon, où on compte aussi beaucoup sur lui pour l’avenir. Pour des raisons sportives comme économiques, l’OL va en tout cas devoir mettre le réveil dès le prochain match contre Lorient, pour avoir encore une chance de retrouver au moins l’une des quatre premières places. Surtout qu’un match contre le PSG se profile dans 10 jours.
T. Morton

T. Morton

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs24
Buts2
Passes décisives2
Jaune5
Rouge1
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_363682_0274
OM

Amine Gouiri, le départ choc à l'OM

ICONSPORT_362197_0268
PSG

Il l'annonce, Barcola va pleurer s'il quitte le PSG

ICONSPORT_260299_0593
OL

Eagle démantelé, Textor viré et l’OL libéré !

McCourt OM
OM

Stéphane Richard président, la vente de l'OM s'accélère

Fil Info

10 avr. , 9:00
Amine Gouiri, le départ choc à l'OM
10 avr. , 8:40
Il l'annonce, Barcola va pleurer s'il quitte le PSG
10 avr. , 8:20
Eagle démantelé, Textor viré et l’OL libéré !
10 avr. , 8:00
Stéphane Richard président, la vente de l'OM s'accélère
10 avr. , 7:30
Indice UEFA : Strasbourg chute, mais la France garde espoir
10 avr. , 7:00
TV : OL - Lorient, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
10 avr. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 30e journée
10 avr. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée
09 avr. , 22:59
CL : Programme TV et résultats des quarts de finale aller

Derniers commentaires

Il l'annonce, Barcola va pleurer s'il quitte le PSG

Du calme, Barcola est un joueur d’un groupe, ses amis donc il est loin de partir.

CAN 2025 : Le Maroc a mérité son titre, mais Hakimi « n’est pas fier »

Franchement, le titre ne devrait pas être décerné… on est en Avril 2026 et on parle toujours de la CAN… 2025. Le continent africain méritait mieux qu’un pays, le Maroc qui a perdu le match, et un autre le Sénégal dont la délégation est sortie du terrain pendant 15 grosses minutes. Faudra cependant bien passer à autre chose.

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Majn. tu n as toujours pas compris. alors pour la centieme fois je vais te le repeter...... NAsser ne peut pas etre condamné ! argent illimité, il achete les politiciens Sarko Daty etc, les instances. Labrune Infantino, Valcques, donc t imagines bien qu un juge ne pourra jamais le mettre en prison;... c est bon là ou toujours pas?

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

si tu savais à quel point c est marrant de te voir chercher des liens, des phrases, des articles a longueur de journée. ça m eclate. merci pour tout !

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Non mais t'inquiete, lui c'est chalgoumi bis, quand il parle ou écrit on a toujours du mal à comprendre ce qu'il dit.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading