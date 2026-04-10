L'OL veut David, la réponse de la Juventus

La Juventus est d'accord pour laisser partir Jonathan David, décevant cette saison. Mais à condition d'envoyer un gros chèque pour l'attaquant canadien. De quoi refroidir l'OL.

Critiqué depuis quelques semaines pour son manque d’efficacité malgré ses nombreuses tentatives par match, Endrick n’est pas le finisseur tant espéré par l’OL . S’il avait débuté fort, le Brésilien s’est clairement essoufflé, passant d’un pensionnaire du banc de touche au Real Madrid à un joueur très attendu à Lyon, et ce pendant 90 minutes. Difficile de dire si cela pourra suffire pour lui garantir une place avec le Brésil à la Coupe du monde, mais Lyon sait déjà qu’il devra faire sans lui la saison prochaine.

La Juventus déçue par David

Au niveau efficacité, si Pavel Sulc a fait très fort en première partie de saison avec une réussite insolente, il manque tout de même un finisseur. L’OL rêve bien de Jonathan David, comme l’a expliqué la presse italienne ce jeudi. Mais entre le rêve et la réalité, il y a une énorme marge. Selon la presse turinoise, la Juventus cherche surtout à vendre l’attaquant canadien cet été. La Vieille Dame est déçue de son faible rendement et espérait le voir empiler des buts en Serie A , ce qui n’est jamais facile.

En cas de départ, c’est donc un transfert pour un montant de 25 millions d’euros minimum qui est attendu. De son côté, Jonathan David est lui déçu de voir l’aventure se terminer aussi rapidement, même s’il sait qu’il ne faut pas encore baisser les bras. Avec son salaire de 6 millions d’euros par an, l’ancien lillois ne sera pas facile à recaser. Et si l’OL peut faire un effort pour attirer un joueur majeur, on se dirige tout de même vers un été beaucoup moins aventureux sur les signatures d’éléments à haut salaire.

En dehors d’un prêt en fin de mercato si jamais la Juventus ne trouvait pas de solution, Lyon va donc passer son tour dans un premier temps sur cette solution menant à Jonathan David. Même si le profil du Canadien plait beaucoup à la cellule de recrutement, car l’ancien lillois peut apporter de la présence dans la surface, peser sur la défense et être un finisseur redoutable quand il est en forme.