OL : Un joueur de D3 meilleur qu’Endrick, Fonseca a honte

Au-delà de ses statistiques honorables, Endrick ne répond pas aux attentes de Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais attend plus du Brésilien et lui conseille de prendre exemple sur son coéquipier Afonso Moreira.

Un seul but inscrit au total lors des quatre derniers matchs. La statistique reflète bien les difficultés offensives de l’Olympique Lyonnais . Sur le terrain d’Angers (0-0) le week-end dernier, les Gones ont fait preuve de passivité. Mais contrairement à la saison dernière, aucune individualité n’est en mesure de sauver l’équipe de Paulo Fonseca.

« L’année dernière, nous avions Rayan (Cherki), Alex (Lacazette), Georges (Mikautadze). Et là, sans Fofana, c’est dur », a rappelé l’entraîneur rhodanien qui aurait aimé s’appuyer sur le talent d’Endrick. Mais après ses débuts tonitruants, l’attaquant prêté par le Real Madrid déçoit. Le Brésilien ne répond pas aux attentes de son coach qui lui conseille de prendre exemple sur Afonso Moreira, lequel évoluait avec la réserve du Sporting Portugal avant son arrivée l’été dernier.

« Je ne suis pas satisfait du match d'Endrick, a commenté Paulo Fonseca. Il a dit qu'il était un peu fatigué à cause du voyage mais je pense qu'il a la responsabilité de faire plus. Je ne suis pas là pour le casser mais j'attends plus d'un joueur comme Endrick. Je pense qu'il a l'obligation de faire plus, nous en avons besoin parce qu'en ce moment nous sommes dépendants d'un joueur qui était en troisième division au Portugal la saison dernière. C'est le joueur qui prend les responsabilités. Mais si Afonso a ce courage, tous les autres doivent faire la même chose. » A commencer par Endrick jugé trop discret à Angers.

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« Premièrement, il doit être plus disponible parce qu'il avait un marquage très serré. Mais il est resté comme ça. Il doit faire plus pour être dans la ligne de passe, pour représenter une solution pour l'équipe, il doit travailler plus là-dessus. Je ne veux pas trouver des excuses mais je pense que jouer tous les trois jours pour Endrick, c'est beaucoup. Mais nous n'avons pas d'autres solutions en ce moment et nous en avons besoin », a conclu le coach de l’Olympique Lyonnais, contraint de titulariser le Merengue face à Lorient dimanche.