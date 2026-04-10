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OL : Endrick attend une très bonne nouvelle

OL10 avr. , 15:55
parGuillaume Conte
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A seulement 19 ans, Endrick est déjà marié depuis deux ans avec sa compagne Gabriely Miranda. Il avait déjà fait savoir dès le départ qu’il souhaitait avoir beaucoup d’enfants, et cela semble bien parti. Le couple a annoncé sur les réseaux sociaux que madame était enceinte de leur premier enfant et que les membres de la famille seraient bientôt 5, en comptant leurs deux chiens. L’attaquant de l’OL a déjà été félicité par plusieurs joueurs lyonnais et brésiliens sur les réseaux sociaux dans la foulée de cette annonce.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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