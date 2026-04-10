OL : Endrick attend une très bonne nouvelle

A seulement 19 ans, Endrick est déjà marié depuis deux ans avec sa compagne Gabriely Miranda. Il avait déjà fait savoir dès le départ qu’il souhaitait avoir beaucoup d’enfants, et cela semble bien parti. Le couple a annoncé sur les réseaux sociaux que madame était enceinte de leur premier enfant et que les membres de la famille seraient bientôt 5, en comptant leurs deux chiens. L’attaquant de l’OL a déjà été félicité par plusieurs joueurs lyonnais et brésiliens sur les réseaux sociaux dans la foulée de cette annonce.