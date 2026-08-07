OL : Endrick pourrait coûter un prix XXL à Lyon
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OL : Endrick pourrait coûter un prix XXL à Lyon

OL07 août , 18:30
parClaude Dautel
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La situation d'Endrick au Real Madrid est de plus en plus intrigante, l'attaquant brésilien ne semblant pas réellement avoir l'occasion d'avoir plus de temps de jeu avec José Mourinho qu'avec Carlo Ancelotti et Xabi Alonso. Possible adversaire en barrage de Ligue deschampions, Fenerbahçe fait le forcing.
L'Olympique Lyonnais a réussi un coup de très haut niveau lors du mercato d'hiver en se faisant prêter Endrick par le Real Madrid. Le jeune avant-centre brésilien a apporté des solutions à Paulo Fonseca, et ce dernier lui a permis de participer au Mondial avec le Brésil en lui donnant du temps de jeu. Mais la Coupe du monde est finie, Endrick a quitté l'OL, et du côté de Madrid, José Mourinho a tellement de choix sur le plan offensif qu'il est déjà évident qu'Endrick va encore cirer le banc de Santiago-Bernabeu. Du moins s'il reste au Real. Car l'opération diabolique réussie par Matthieu Louis-Jean la saison passée a donné des idées à toute l'Europe, et désormais cela se bouscule devant le bureau de Florentino Perez afin d'obtenir le prêt de l'attaquant de la Seleçao.

Fenerbahçe-OL en barrage avec Endrick ?

S'inspirant de l'Olympique Lyonnais, l'AS Rome a tenté mollement sa chance, mais c'est désormais Fenerbahçe, qui a pourtant déjà recruté Mason Greenwood, qui souhaite se faire prêter Endrick. Le média turc Fanatik affirme que Cihan Kamer, puissant homme d'affaires qui dirige la section football de Fenerbahçe, va même faire le déplacement la semaine prochaine jusqu'à Madrid pour négocier un accord avec le Real. Du côté d'Istanbul, on est convaincu qu'un accord de prêt peut être trouvé pour Endrick très rapidement.
Hasard du calendrier, si l'Olympique Lyonnais se qualifie pour les barrages de la Ligue des champions, qui auront lieu le 18 ou 19 août pour le match aller, et une semaine plus tard pour le retour, il pourrait retrouver Endrick, puisque Fenerbahçe a battu Sturm Graz (2-0) mercredi en match aller des qualifications pour la C1. Le club turc est en effet dans la partie de tableau de l'OL. Des retrouvailles qui, compte tenu des forces en présence à cet instant du mercato et de ce que l'on a vu mardi à Prague, peuvent inquiéter Lyon.

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ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..

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