OM : Geronimo Rulli signe à Manchester City





L’accord a été trouvé entre les deux clubs, et il ne manquait plus que celui entre le gardien de but et Manchester City. C’est désormais fait. Les insiders et la presse anglaise annoncent un accord total pour le transfert de Geronimo Rulli, qui sera le remplaçant de Gianluigi Donnarumma chez les Sky Blues. Pour cela, la formation d’Enzo Maresca va lâcher 3,5 millions d’euros. De son côté, l’Argentin va s’engager pour deux ans, jusqu’en 2028. Une vente qui soulage surtout l’OM d’un très gros salaire.