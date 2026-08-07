L’OM annule le transfert de Kondogbia

Poussé vers la sortie, Geoffrey Kondogbia ne portera sans doute pas le maillot de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Ses dirigeants font le maximum pour s’en débarrasser, quitte à faire une croix sur l’argent d’un potentiel transfert.

L’Olympique de Marseille accélère son opération dégraissage. Au ralenti depuis plusieurs semaines, la vague de départs attendue va entrer dans une phase décisive dans les jours à venir. Le défenseur polyvalent Facundo Medina se rapproche d’un transfert au Bayer Leverkusen pour 25 millions d’euros bonus compris, tandis que son compatriote argentin Geronimo Rulli devrait rapporter 3,5 millions d’euros grâce à son départ imminent à Manchester City. On peut également s’attendre à une séparation avec Nayef Aguerd qui fait l’objet de discussions avec la Real Sociedad.

Toutes ces opérations permettront à l’Olympique de Marseille d’alléger sa masse salariale, tout en récoltant des liquidités. C’est effectivement le double objectif du club phocéen qui refusait initialement de résilier les contrats de ses joueurs. Seulement voilà, le pensionnaire du Vélodrome s’aperçoit qu’une exception sera nécessaire pour Geoffrey Kondogbia. Comme le compte La Minute OM, le journaliste Sacha Tavolieri affirme que la direction accepte de libérer le milieu de 33 ans, ou au moins de le vendre « pour une somme symbolique ».

Ce n’est évidemment pas un traitement de faveur accordé à l’ancien joueur du Racing Club de Lens. L’Olympique de Marseille semble tout simplement pressé d’éjecter son indésirable. Manifestement, Geoffrey Kondogbia ne dispose d’aucune piste concrète pour partir cet été. Une situation qui inquiète ses supérieurs, disposés à faire une croix sur sa dernière année de contrat. Il faut dire que le cadre marseillais fait partie des éléments les mieux rémunérés de l’effectif avec un salaire mensuel brut estimé à 450 000 euros. Reste à savoir si le milieu régulièrement blessé acceptera d’abandonner une telle somme qu’il ne retrouvera certainement pas ailleurs.