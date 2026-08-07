L'OL officialise le prêt d'Orel Mangala à Getafe

L'Olympique Lyonnais a confirmé ce vendredi le prêt d'Orel Mangala au club espagnol de Getafe. Le milieu de terrain recruté à Nottingham Forest lors du mercato d'hiver pour 23,4 millions d'euros et qui est clairement l'un des bugs du mercato de l'OL, reviendra à Lyon en fin de saison.

« L’Olympique Lyonnais annonce le prêt, sans option d’achat, de son milieu de terrain Orel Mangala à Getafe jusqu’à la fin de la saison. Arrivé en janvier 2024 en provenance de Nottingham Forest, Orel Mangala a disputé 27 matches toutes compétitions confondues avec l'OL. Agé de 28 ans, l’international belge demeure sous contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2028. L’Olympique Lyonnais souhaite à Orel Mangala une très belle saison en Espagne sous les couleurs de Getafe », indique le club de Michele Kang dans un communiqué.