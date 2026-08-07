L'OL officialise le prêt d'Orel Mangala à Getafe

Y avait bcp plus simple avec des joueurs libres à ce poste, en début de mercato...
flop...
8 à 10 millions pour l'OL ? ^^
La pire Coupe du Monde de l'histoire du Football.
ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..
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