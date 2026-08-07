Frank McCourt met 120 ME pour sauver l’OM !

Mercato historiquement compliqué pour l'OM, mais Frank McCourt aimerait surtout qu'on lui dise merci, car il a fait passer l'information qu'il a mis 120 ME dans les caisses du club en 2026.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille , Frank McCourt a clairement fait savoir qu’il en avait marre de payer l’addition à chaque fin de saison. C’est pourtant lui qui a mis en place l’équipe dirigeante qui a non seulement échoué dans ses objectifs sportifs, mais a en plus creusé encore plus le déficit structurel du club.

Ces derniers mois, il se murmurait que le businessman de Boston ne voulait plus mettre un centime dans les caisses de la formation provençale, lassé d’avoir déjà mis plus de 600 millions d’euros depuis le rachat en 2016. La preuve, la DNCG avait décidé d’encadrer le recrutement et la masse salariale pour ce mercato. Des mesures que les nouveaux dirigeants respectent scrupuleusement, eux qui vendent uniquement des joueurs pour le moment.

McCourt passe la barre des 700 ME

Mais ce vendredi soir, L’Equipe affirme que, pour éviter une décision encore plus forte de la part de la DNCG, Frank McCourt n’a eu de cesse de lâcher les cordons de la bourse en cette année 2026. En effet, l’Américain a versé 50 millions d’euros dans les caisses du club après l’élimination en Ligue des Champions, en février 2026, devant le virage dangereux que prenait cette saison 2025-2026. Ensuite, il a remis 70 millions d’euros au pot en juillet pour combler le déficit, qui a donc une nouvelle fois dépassé les 100 millions d’euros sur une saison.

Le clan McCourt a confirmé à L’Equipe avoir lâché une telle enveloppe pour équilibrer les comptes, même si ce message passé à travers un média très proche du propriétaire a aussi pour but de faire comprendre aux supporters que le temps de la gabegie était désormais terminé. Voilà donc pourquoi aucune recrue n’a signé à trois semaines de la fin du mercato, et qu’on parle encore beaucoup plus de départs que d’arrivées en ce mois d’août.

Depuis qu’il a racheté l’OM, McCourt estime avoir désormais mis plus de 700 ME dans les comptes du club, sans en retirer un centime. Un gouffre financier qui l’a incité à ouvrir le capital à des investisseurs extérieurs, même si personne ne se bouscule pour venir perdre de l’argent par dizaines de millions d’euros chaque année.