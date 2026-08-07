Malick Fofana

OL : 45ME pour Malick Fofana, ce club déchire son offre

OL07 août , 10:30
parClaude Dautel
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De retour à la compétition contre le Sparta Prague, Malick Fofana est de nouveau évoqué comme étant sur le départ de l'OL. Mais les dirigeants lyonnais seraient particulièrement gourmands concernant la vente de l'ailier belge.
Entré à un quart d'heure de la fin du match contre Prague, Malick Fofana a montré qu'il avait du feu dans les jambes après une longue absence provoquée par sa grave blessure à la cheville l'an dernier. Paulo Fonseca comptera probablement sur lui dès le coup d'envoi mardi prochain pour le match retour contre le Sparta, un match que l'OL doit impérativement gagner pour espérer se qualifier pour la Ligue des champions. Avec un Fofana au top de sa forme, Lyon sera forcément une autre équipe.
Malgré l'importance de Malick Fofana, du côté de Lyon, on ne refusera pas une offre pour le joueur belge, surtout si elle est énorme. Jeudi, Romain Molina a avancé que Roc Nation, qui représente Malick Fofana, pourrait pousser ce dernier vers Leipzig, pour des histoires de commission. Mais c'est également en Italie que le nom de l'ailier de 21 ans est le plus souvent cité, et notamment du côté de l'AS Rome, qui apprécie énormément le profil du joueur de l'Olympique Lyonnais. Les Italiens ont de l'intérêt pour Malick Fofana, mais il y a tout de même une chose qui coince.

Lyon est trop gourmand pour l'AS Rome

Depuis le début du mercato, la Roma a les yeux tournés vers la Ligue 1, les dirigeants du club de la capitale italienne ont notamment tout tenté pour faire Mason Greenwood, avant que finalement ce dernier ne signe en Turquie. Cette fois, c'est Malick Fofana qui serait dans le collimateur de l'AS Rome, au point même que des émissaires du club de Serie A étaient mardi à Prague pour voir l'international belge révèle Il Tempo. Cependant, le quotidien transalpin confirme que si la Roma est toujours convaincue que Fofana sera un renfort parfait, le prix réclamé par l'OL serait pour l'instant rédhibitoire. L'Olympique Lyonnais réclamerait en effet entre 45 et 50 millions d'euros pour laisser partir le joueur arrivé en 2024 en provenance de La Gantoise pour 7 millions d'euros. Dans ce possible transfert, l'OL devra reverser 20% sur la plus-value, ce qui fait une somme assez importante si Fofana est vendu 45 millions d'euros.

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Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

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? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

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Si ça se fait à ce prix là, bravo!

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Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

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