OL : 45ME pour Malick Fofana, ce club déchire son offre

De retour à la compétition contre le Sparta Prague, Malick Fofana est de nouveau évoqué comme étant sur le départ de l'OL. Mais les dirigeants lyonnais seraient particulièrement gourmands concernant la vente de l'ailier belge.

Entré à un quart d'heure de la fin du match contre Prague, Malick Fofana a montré qu'il avait du feu dans les jambes après une longue absence provoquée par sa grave blessure à la cheville l'an dernier. Paulo Fonseca comptera probablement sur lui dès le coup d'envoi mardi prochain pour le match retour contre le Sparta, un match que l'OL doit impérativement gagner pour espérer se qualifier pour la Ligue des champions. Avec un Fofana au top de sa forme, Lyon sera forcément une autre équipe.

Malgré l'importance de Malick Fofana, du côté de Lyon, on ne refusera pas une offre pour le joueur belge, surtout si elle est énorme. Jeudi, Romain Molina a avancé que Roc Nation, qui représente Malick Fofana, pourrait pousser ce dernier vers Leipzig , pour des histoires de commission. Mais c'est également en Italie que le nom de l'ailier de 21 ans est le plus souvent cité, et notamment du côté de l'AS Rome, qui apprécie énormément le profil du joueur de l'Olympique Lyonnais. Les Italiens ont de l'intérêt pour Malick Fofana, mais il y a tout de même une chose qui coince.

Lyon est trop gourmand pour l'AS Rome