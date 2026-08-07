Real : Rodri et le Barça ont rendu fou José Mourinho

8 à 10 millions pour l'OL ? ^^
La pire Coupe du Monde de l'histoire du Football.
ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..
(L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc) ... mais le public aussi commence a être frustré ... la vente de ces "excellents" joueurs dont fait partie Pavel Sulc ... pour récupérer quoi ? qui? À un moment donné il faudra bien arriver a construire dans le long terme... et avec , seulement avec , une équipe régulière ça finira par payer, mais là pour l'instant, ???
Sérieux ca devient ridicule si c'est vrai... on a besoin de joueur pour la supercoupe ! sérieux a 5 ou 7M€ pres, go !!
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