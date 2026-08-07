Real : Rodri et le Barça ont rendu fou José Mourinho

Real : Rodri et le Barça ont rendu fou José Mourinho

Foot Europeen07 août , 17:00
parQuentin Mallet
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Cible prioritaire du Real Madrid pour renforcer son entrejeu depuis un long moment, Rodri a finalement fait faux bond aux Merengues et privilégie désormais un transfert au FC Barcelone. Une situation inacceptable pour Florentino Pérez et José Mourinho.
Pas un nuage à l'horizon dans le ciel de Madrid, pourtant, l'orage gronde. Un orage qu'on peut facilement surnommer Florentino Pérez, José Mourinho, ou les deux. Les hommes forts du Real Madrid sont dans une colère noire, apprend-on de la part de la presse catalane, à cause du dossier Rodri. Depuis de nombreux mois, tous les médias espagnols avancent que le Ballon d'Or 2024, et désormais champion du monde 2026, va signer au Real Madrid cet été, lui qui n'a plus qu'un an de contrat avec Manchester City et qui a manifestement envie de revenir en Espagne.
Et alors que tout portait à croire que le deal allait être bouclé, le FC Barcelone s'est immiscé dans le dossier. De quoi provoquer une véritable tempête au sein à Valdebebas.

Mourinho et Pérez sont dans une colère noire

En effet, comme l'indique Sport, José Mourinho et Florentino Pérez ont très mal pris le fait que Rodri leur fasse faux bond pour entamer des démarches avec l'ennemi juré du FC Barcelone. Les deux protagonistes madrilènes sont extrêmement déçus par José Angel Sanchez et Juni Calafat, les principaux acteurs du mercato du Real Madrid, car ils pensaient que l'opération ne demandait plus qu'à être bouclée.
Pire, il existait même un accord avec le joueur, selon JAS et Calafat, depuis plusieurs mois avant même l'excellente Coupe du monde de Rodri. La colère du président n'a d'ailleurs eu d'égal que celle de José Mourinho : le Special One n'en croyait pas ses yeux, indique le quotidien sportif catalan, quand il a appris que le milieu de terrain espagnol négociait finalement avec le Barça. Manquer cette occasion à un tel prix, c'est aussi et surtout s'assurer qu'il n'y aura pas de recrutement au milieu de terrain. Rodri était l'opportunité en or, mais il leur a glissé entre les mains. La journée d'hier fut en tout cas délicate à Madrid, avec la prolongation de Vinicius et la signature de Yan Diomande comme parade.

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