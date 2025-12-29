OL : Endrick fait scandale à Madrid

Endrick participera ce lundi à son premier entraînement avec l'OL. Du côté du Real Madrid, des voix s'élèvent pour crier au scandale contre l'attaquant brésilien.

C'est l'événement tant attendu du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais, trois jours après son arrivée dans la capitale des Gaules , Endrick rejoindra l'effectif de Paulo Fonseca. Et, même si cette première séance d'entraînement aura lieu à huis clos, les réseaux sociaux de l'OL ne vont pas rater de communiquer sur les débuts de l'avant-centre brésilien. Mais, pendant ce temps, du côté du Madrid, le départ d'Endrick à Lyon suscite des commentaires de plus en plus virulents.

Le quotidien sportif AS, pourtant proche du Real Madrid, tire même à boulets rouges sur Endrick, mais également sur les dirigeants madrilènes accusés d'avoir cédé au jeune attaquant brésilien. Ce dernier est tout simplement accusé d'avoir fait passer ses intérêts personnels, à savoir jouer le Mondial 2026, avant ceux de son club.

Endrick préfère le Brésil au Real Madrid

AS, estime que le Real Madrid n'aurait jamais dû laisser partir Endrick à l'Olympique Lyonnais aussi tôt. Alors que le L'urgence a primé sur la logique dans cette opération. Le mercato ne ferme que le 2 février. Il y avait encore du temps (...) Endrick n'a pas vraiment trouvé sa place sous les ordres de Xabi Alonso, mais l'entraîneur n'est même pas en mesure d'imposer ses choix aux joueurs. Lyon et la Ligue 1 célèbrent l'arrivée du Brésilien, tandis que Xabi se retrouve avec un joueur de moins dans l'effectif et se trouve confronté à une situation qui pourrait s'avérer très préjudiciable pour lui et les supporters du Real Madrid. Une situation difficile à accepter », explique notre confrère. Aritz Gabilondo, journaliste pour, estime que le Real Madrid n'aurait jamais dû laisser partir Endrick à l'Olympique Lyonnais aussi tôt. Alors que le mercato s'achève le 2 février 2026, Xabi Alonso est déjà privé d'un attaquant, tout cela parce qu'Endrick a obtenu des certitudes sur son temps de jeu avec Lyon. «», explique notre confrère.

Du côté des supporters du Real Madrid, on fait remarquer que le calendrier fait qu'Endrick ne pourra pas débuter avec l'OL avant le 11 janvier, en Coupe de France. Ce jour-là, les Merengue disputeront la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite, et on n'ose même pas penser à ce qu'il se passerait si Kylian Mbappé ou Gonzalo Garcia étaient victimes d'une blessure. Pour Xabi Alonso, dont la position est précaire sur le banc madrilène, cela pourrait être le coup fatal. Tout cela parce qu'Endrick, recruté à prix d'or par le Real, veut essayer de jouer le Mondial avec la Seleçao.