TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ouinnn ouinnnnn Tu aurais surement voulu un carton rouge pour Hans à cause du fait que le pauvre Wahi se blesse dès la première minute de jeu .... ah bah non merde, y'a pas faute ... Balaye devant ta porte car la honte c'est ce qui se passe dans votre club grâce à Longoria !
Une honte ce match Jamais vu ça
Nous n'ont plus on vous aime pas et on ne vous souhaite pas que JMC vous lâche car je ne suis pas sûre que vous puissiez tombé sur bon, aussi généreux et patient comme proprio.
Au lieu de " LOL tape Nice "qui fait a une connotation violente dont on n'a pas besoin en ce moment, vous auriez pu êtres plus imaginatif Fooutre01 et choisir le titre " Un OL treize efficace " 😆 Mais bon la finesse et les bons mots ce n'est pas votre rayon.
Tu m'étonnes à sa place jsauve mes billes et jles laissent ces ingrats
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
La @ChampionsLeague est de retour : direction Monaco ! ⚔️❤️💙 #UCL