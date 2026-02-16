TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Suite à une saison régulière en dents de scie, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco vont s’affronter lors des barrages de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour Monaco - PSG ?

mardi 17 février à 21h00 au Stade Louis-II. L’arbitre de ce match sera l’Espagnol Jesús Gil Manzano. Comme la saison passée, deux clubs du championnat de France vont croiser le fer lors des barrages de la Ligue des Champions . Si le PSG est encore présent pour ce premier tour à élimination directe, Monaco remplace cette fois Brest. Cette manche aller entre l’ASM et Paris se disputera ceau Stade Louis-II. L’arbitre de ce match sera l’Espagnol Jesús Gil Manzano.

Sur quelle chaîne suivre Monaco - PSG ?

Principale affiche de ces barrages aller de la Ligue des Champions, ce choc made in L1 entre Monaco et le PSG sera bien entendu diffusé sur l’antenne de Canal+, la chaîne de la Ligue des Champions.

Les compos probables de Monaco - PSG :

Dans le dur depuis quelques temps, Monaco a bien relancé la machine face à Nantes en championnat vendredi (3-1). Un succès important qui va permettre aux hommes de Sébastien Pocognoli d’aborder cette rencontre européenne contre le PSG avec un peu plus d’assurance. Mais lors de ce match, l’ASM devra faire sans Pogba, Dier, Mawissa, Minamino, Ouattara, Salisu ou Akliouche.

La compo probable de Monaco : Kohn - Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique - Zakaria, Coulibaly - Fati, Golovin, Adingra - Balogun.

Champion d’Europe en titre, le PSG doit encore une fois passer par la case barrages pour potentiellement atteindre les 8es de finale. Pour cela, Paris devra dominer l’ASM en affichant un autre visage que le week-end dernier face à Rennes (1-3). Une rencontre lors de laquelle Luis Enrique devra faire sans Ruiz ou Ndjantou.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.