ICONSPORT_271464_0171
Ansu Fati

Monaco sans Ansu Fati et Thilo Kehrer contre le PSG

Monaco17 févr. , 13:39
parClaude Dautel
0
L'AS Monaco a dévoilé son groupe à quelques heures de la réception du PSG en Ligue des champions. Ansu Fati (coup à la cuisse) et Thilo Kehrer (malade) sont forfaits.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_342826_0283
OL

L'OL finira sur le podium, c'est assuré à 100%

ICONSPORT_263647_0249
ASSE

ASSE : Cette pépite a préféré les Verts à Man Utd

ICONSPORT_278470_0124
Ligue des Champions

TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

17 févr. , 14:30
L'OL finira sur le podium, c'est assuré à 100%
17 févr. , 14:00
ASSE : Cette pépite a préféré les Verts à Man Utd
17 févr. , 13:40
TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17 févr. , 13:20
PSG : Bertrand Latour balance scoop sur scoop
17 févr. , 13:00
OL : « Rien n'est à exclure », Endrick lâche une bombe
17 févr. , 12:40
PSG : Arsenal casse sa tirelire pour Dembélé
17 févr. , 12:20
L'OL a une offre à 40 ME pour le coup du siècle
17 févr. , 12:00
OM : Habib Beye arrive, Longoria négocie son départ

Derniers commentaires

Le mercato de l’OL impressionne jusqu’en Espagne

Et qu'est ce qu'on dit Merci Longoria !

L'OL finira sur le podium, c'est assuré à 100%

Je ne crois pas en ces conneries, seul le terrain parlera. Opta Le même institut qui nous voyait descendre quand on a fait notre remonté fantastique sous Sage. Sans doute un truc marseillais tient :)

Le mercato de l’OL impressionne jusqu’en Espagne

142 millions comme Tonali , on discute et 75 millions pour Kluivert comme pour le jeune Jacquet de Rennes

L'OL a une offre à 40 ME pour le coup du siècle

Sauf si vendu au prix de Tonali ( 142 millions )

L'OL a une offre à 40 ME pour le coup du siècle

Si si un joueur qui qualifie son équipe en LDC vaudrait moins cher qu'un jeune rennais à 72 millions ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading