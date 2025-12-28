OL : Endrick va faire pleurer les gardiens, la Ligue 1 est prévenue

Officialisé il y a quelques jours du côté de l’Olympique Lyonnais, Endrick sera très suivi. Le Brésilien est prêté dans l’hexagone par le Real Madrid. Et du côté de Valdebebas, Juni Calafat n’a pas de doute sur les performances du Brésilien.

L’Olympique Lyonnais a réussi à renforcer son secteur offensif avant l’ouverture officielle du mercato hivernal. Le club rhodanien s’est offert pour un million d’euros le prêt du Brésilien Endrick en provenance du Real Madrid. En quête de temps de jeu pour poursuivre son développement et potentiellement intégrer la liste brésilienne pour la Coupe du monde 2026, l’attaquant de 19 ans sera attendu. Du côté de la capitale espagnole, peu doutent de la réussite de ce prêt qui sur le papier ne fait que des gagnants.

Endrick marquera plus de 12 buts

Le responsable du recrutement du Real Madrid, Juni Calafat a confié à Florentino Perez que Endrick sera impactant au sein du septuple champion de France. La presse espagnole dévoile que Calafat pense que le jeune brésilien marquera entre 12 et 15 buts à l’OL sur cette deuxième partie de saison. « De plus, en jouant plus régulièrement, il pourra mettre en valeur son talent et prouver qu'il peut être un joueur important à Madrid, au Brésil et dans n'importe quelle autre équipe. C'est donc une grande opportunité qui s'offre à lui », précise le média Defensa Central.

Du côté du Real Madrid, la confiance pour que Paulo Fonseca intègre facilement le Brésilien dans son onze est élevée. Endrick ne sait pas encore s’il sera enregistré pour le match de reprise à Monaco. Au plus tard, l’attaquant de 19 ans sera disponible contre Lille en Coupe de France le dimanche suivant. Il ne sera également pas présent pour les deux dernières journées de l’Europa League du côté des BSC Young Boys et lors de la réception du PAOK Salonique fin janvier.