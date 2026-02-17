canal bertrand latour fait une annonce a la gerard pique iconsport 261406 1793 395173
Bertrand Latour - Canal+

PSG : Bertrand Latour balance scoop sur scoop

PSG17 févr. , 13:20
parClaude Dautel
0
Avant de jouer ce mardi à Monaco, le PSG a connu un petit coup de chaud suite aux propos d'Ousmane Dembélé en marge de la défaite à Rennes. Bertrand Latour a apporté quelques précisions sur la sortie du Ballon d'Or.
Le Paris Saint-Germain n'arrive pas pleinement serein en Principauté. Car si le carton face à l'OM avait rassuré tout le monde sur la capacité des champions d'Europe à hausser le ton, la défaite en Bretagne a ramené le doute. D'autant que dans la foulée de cette rencontre, Ousmane Dembélé a balancé sur certains de ses coéquipiers qui penseraient plus à eux-mêmes qu'à l'équipe. Luis Enrique a beau avoir démenti tout cela de manière très véhémente, Bertrand Latour affirme que l'attaquant français du Paris Saint-Germain n'est pas le seul à avoir ce sentiment au sein du vestiaire des champions d'Europe. Sur Canal+, le journaliste a fait quelques révélations.
Bertrand Latour a notamment précisé le nom des joueurs qui sont sur la même longueur d'onde que le Ballon d'Or 2025. « Ousmane Dembélé n'est pas le seul à penser cela dans le groupe, ce constat là il est partagé par Marquinhos. Ce dernier est sur la même ligne que Dembélé. Il ne l’a pas dit publiquement dans une interview. Olivier Tallaron dit aussi que Vitinha le pense, ça complète. Après l’élimination en Coupe de France face au Paris FC, Marquinhos a dit que le résultat aurait été différent si certaines situations avaient été jouées de manière plus collective. Quand le PSG marque le quatrième but contre l’Olympique de Marseille avec une passe de Dembélé pour Kvaratskhelia, sur le terrain Marquinhos a dit à ses coéquipiers que c’est comme cela qu’il fallait jouer.
Quoi qu’il arrive, cela témoigne d’une réalité, car ce sont les leaders qui estiment que certains s’éloignent du collectif. Luis Enrique peut raconter ce qu’il veut face aux médias et nier la réalité, car c’est sa façon de faire. Il ne veut pas qu’une tête dépasse, ce qui pose parfois des tensions, mais les faits sont là et cela n’empêche pas des joueurs de penser cela », explique le journaliste de Canal+.
On en saura plus ce mardi à partir de 21 heures sur la pelouse du Stade Louis II à l'occasion du barrage aller de Ligue des champions. Car face à une équipe de Monaco sacrément efficace à domicile depuis quelques matchs, le PSG ne pourra pas se contenter d'être moyen comme à Rennes.
0
Derniers commentaires

Le mercato de l’OL impressionne jusqu’en Espagne

Et qu'est ce qu'on dit Merci Longoria !

L'OL finira sur le podium, c'est assuré à 100%

Je ne crois pas en ces conneries, seul le terrain parlera. Opta Le même institut qui nous voyait descendre quand on a fait notre remonté fantastique sous Sage. Sans doute un truc marseillais tient :)

Le mercato de l’OL impressionne jusqu’en Espagne

142 millions comme Tonali , on discute et 75 millions pour Kluivert comme pour le jeune Jacquet de Rennes

L'OL a une offre à 40 ME pour le coup du siècle

Sauf si vendu au prix de Tonali ( 142 millions )

L'OL a une offre à 40 ME pour le coup du siècle

Si si un joueur qui qualifie son équipe en LDC vaudrait moins cher qu'un jeune rennais à 72 millions ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

