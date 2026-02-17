PSG : Bertrand Latour balance scoop sur scoop

Avant de jouer ce mardi à Monaco, le PSG a connu un petit coup de chaud suite aux propos d'Ousmane Dembélé en marge de la défaite à Rennes. Bertrand Latour a apporté quelques précisions sur la sortie du Ballon d'Or.

Le Paris Saint-Germain n'arrive pas pleinement serein en Principauté. Car si le carton face à l'OM avait rassuré tout le monde sur la capacité des champions d'Europe à hausser le ton, la défaite en Bretagne a ramené le doute. D'autant que dans la foulée de cette rencontre, Ousmane Dembélé a balancé sur certains de ses coéquipiers qui penseraient plus à eux-mêmes qu'à l'équipe. Luis Enrique a beau avoir démenti tout cela de manière très véhémente, Bertrand Latour affirme que l'attaquant français du Paris Saint-Germain n'est pas le seul à avoir ce sentiment au sein du vestiaire des champions d'Europe. Sur Canal+, le journaliste a fait quelques révélations.

Bertrand Latour a notamment précisé le nom des joueurs qui sont sur la même longueur d'onde que le Ballon d'Or 2025. « Ousmane Dembélé n'est pas le seul à penser cela dans le groupe, ce constat là il est partagé par Marquinhos. Ce dernier est sur la même ligne que Dembélé. Il ne l’a pas dit publiquement dans une interview. Olivier Tallaron dit aussi que Vitinha le pense, ça complète. Après l’élimination en Coupe de France face au Paris FC, Marquinhos a dit que le résultat aurait été différent si certaines situations avaient été jouées de manière plus collective. Quand le PSG marque le quatrième but contre l’Olympique de Marseille avec une passe de Dembélé pour Kvaratskhelia, sur le terrain Marquinhos a dit à ses coéquipiers que c’est comme cela qu’il fallait jouer.

Quoi qu’il arrive, cela témoigne d’une réalité, car ce sont les leaders qui estiment que certains s’éloignent du collectif. Luis Enrique peut raconter ce qu’il veut face aux médias et nier la réalité, car c’est sa façon de faire. Il ne veut pas qu’une tête dépasse, ce qui pose parfois des tensions, mais les faits sont là et cela n’empêche pas des joueurs de penser cela », explique le journaliste de Canal+.