OM : Habib Beye arrive, Longoria négocie son départ

OM17 févr. , 12:00
parCorentin Facy
L’actualité se bouscule à l’OM, où Medhi Benatia a officiellement été conforté dans des fonctions élargies par Frank McCourt. Une décision qui va accélérer la signature d’Habib Beye à Marseille.
L’Olympique de Marseille n’est définitivement pas un club comme les autres et ce mois de février est en train de le prouver à ceux qui en doutaient encore. 48 heures après l’annonce de sa démission sur ses propres réseaux sociaux, Medhi Benatia va finalement rester au club. Dans un communiqué publié ce mardi matin, Frank McCourt a sifflé la fin de la récréation, affirmant que Medhi Benatia restait au club au moins jusqu’à la fin de la saison.

Beye in, Longoria out à l'OM ?

Le Marocain a obtenu un pouvoir élargi et sera le décisionnaire numéro un du secteur sportif tandis que Pablo Longoria est doucement mis au placard, se contentant de représenter le club dans les différentes institutions françaises et européennes. La fin du faux divorce entre l’OM et Medhi Benatia va permettre au club olympien d’annoncer son futur entraîneur. Et selon les informations de Daniel Riolo, il n’y a plus aucun suspense à ce niveau : « Habib Beye va vite arriver » affirme le journaliste de RMC sur X.
La fin d’un long feuilleton alors que le départ de Roberto De Zerbi est lui officiel depuis plus d’une semaine. Quant à l’avenir de Pablo Longoria, il est peu probable que l’Espagnol accepte son sort et la rétrogradation décidée par Frank McCourt. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, un départ définitif de l’ex-directeur sportif du FC Valence n’est pas à exclure. « Pablo Longoria désire quitter l’Olympique de Marseille et va discuter de sa sortie avec le propriétaire. L’option d’une rétrogradation est sur la table mais ne sera en aucun cas accepté par le toujours président de l’Olympique de Marseille » a-t-il publié sur les réseaux sociaux

Autrement dit, cela devrait encore bouger en Provence dans les jours à venir alors que Frank McCourt est sur place depuis ce mardi matin pour éclaircir le rôle de chacun et prendre les décisions qui s’imposent. Vendredi à Brest, l’Olympique de Marseille devrait en tout cas se déplacer pour le compte de la 23e journée avec Habib Beye sur son banc et avec Medhi Benatia en patron incontesté du secteur sportif. Un incroyable retournement de situation comme seul l’OM peut nous en concocter.
Derniers commentaires

OM : Habib Beye arrive, Longoria négocie son départ

J’annonce des coups perdu dans les vestiaires avec cette entraîneur et la révolution du vestiaire

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

Un moindre mal.

L'OL a une offre à 40 ME pour le coup du siècle

Si league des champions , ni le club ni le joueur ont intérêt a se séparer.

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

HUMBLE un marseillais ???? T’en as connu? Moi j’ai vécu 15 ans la bas j’en ai jamais vue 1 seule 🤣🤣🤣

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

Au vue de vos boules de cristal du début de saison entre champions mon frère et la faillite de l’OL ! Putain ce qu’on ce marre avec vous c’est pop corn chaque jour🤣🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

