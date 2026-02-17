OM : Habib Beye arrive, Longoria négocie son départ

L’actualité se bouscule à l’OM, où Medhi Benatia a officiellement été conforté dans des fonctions élargies par Frank McCourt. Une décision qui va accélérer la signature d’Habib Beye à Marseille.

L’Olympique de Marseille n’est définitivement pas un club comme les autres et ce mois de février est en train de le prouver à ceux qui en doutaient encore. 48 heures après l’annonce de sa démission sur ses propres réseaux sociaux, Medhi Benatia va finalement rester au club . Dans un communiqué publié ce mardi matin, Frank McCourt a sifflé la fin de la récréation, affirmant que Medhi Benatia restait au club au moins jusqu’à la fin de la saison.

Beye in, Longoria out à l'OM ?

Le Marocain a obtenu un pouvoir élargi et sera le décisionnaire numéro un du secteur sportif tandis que Pablo Longoria est doucement mis au placard, se contentant de représenter le club dans les différentes institutions françaises et européennes. La fin du faux divorce entre l’OM et Medhi Benatia va permettre au club olympien d’annoncer son futur entraîneur. Et selon les informations de Daniel Riolo, il n’y a plus aucun suspense à ce niveau : « Habib Beye va vite arriver » affirme le journaliste de RMC sur X.

La fin d’un long feuilleton alors que le départ de Roberto De Zerbi est lui officiel depuis plus d’une semaine. Quant à l’avenir de Pablo Longoria, il est peu probable que l’Espagnol accepte son sort et la rétrogradation décidée par Frank McCourt. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, un départ définitif de l’ex-directeur sportif du FC Valence n’est pas à exclure. « Pablo Longoria désire quitter l’Olympique de Marseille et va discuter de sa sortie avec le propriétaire. L’option d’une rétrogradation est sur la table mais ne sera en aucun cas accepté par le toujours président de l’Olympique de Marseille » a-t-il publié sur les réseaux sociaux

Autrement dit, cela devrait encore bouger en Provence dans les jours à venir alors que Frank McCourt est sur place depuis ce mardi matin pour éclaircir le rôle de chacun et prendre les décisions qui s’imposent. Vendredi à Brest, l’Olympique de Marseille devrait en tout cas se déplacer pour le compte de la 23e journée avec Habib Beye sur son banc et avec Medhi Benatia en patron incontesté du secteur sportif. Un incroyable retournement de situation comme seul l’OM peut nous en concocter.