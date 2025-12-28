OL : Le salaire d'Endrick va rendre fou la Ligue 1

Arrivé à Lyon vendredi, Endrick sera à l'entraînement dès lundi, et l'OL pourra ainsi découvrir son nouvel avant-centre vedette. Le Brésilien aura un salaire qui va faire parler en Ligue 1.

La venue de l'attaquant brésilien du Real Madrid à l'Olympique Lyonnais rend fou de joie les supporters rhodaniens. Mais, c'est certain, au sein de plusieurs clubs, certains dirigeants s'agacent de voir que l'OL , passé au bord de la relégation en raison de son déficit, peut s'offrir même pour six mois un prodige comme Endrick. Pourtant c'est le cas. Et si l'on a déjà évoqué le million d'euros lâchés par Michele Kang pour se faire prêter Endrick, le salaire de l'avant-centre de 19 ans était encore relativement confidentiel afin de ne pas exciter tout le monde. Mais c'est désormais à conjuguer au passé.

L'OL paiera la moitié du salaire d'Endrick

Ce dimanche, Le Progrès confirme que durant les six mois du prêt d'Endrick, l'Olympique Lyonnais déboursera 200.000 euros par mois, soit à peu près la moitié de son salaire habituel au Real Madrid. Dans la hiérarchie, l'attaquant brésilien est donc loin d'être le plus gros salaire de l'OL, un classement dominé par Corentin Tolisso et ses 450.000 euros par mois. Le métronome lyonnais devance Niakhaté (0,3ME par mois) et Tagliafico (273.000 euros par mois).

Autrement dit, non seulement l'Olympique Lyonnais pour se faire prêter l'un des meilleurs attaquants du monde pour six mois, le club rhodanien va débourser en tout 2,2 millions d'euros, soit pas grand-chose à l'échelle du football européen. De quoi faire rager plusieurs clubs de Ligue 1, mais plus d'avoir vu l'OL réussir une opération aussi spectaculaire que réellement du coût de cette signature d'Endrick.

Parce que, en Ligue 1, les 200.000 euros touchés mensuellement par le Brésilien ne sont pas grand-chose. Ainsi, à l'Olympique de Marseille, même Ruben Blanco, le gardien de but remplaçant, touche un peu plus de cette somme, 20 joueurs phocéens étant au-dessus des 0,2ME par mois. On ne parle évidemment pas du PSG. A Lille, autre exemple, le salaire d'Endrick est équivalent à celui d'Olivier Giroud, tandis qu'à Monaco, onze joueurs gagnent plus.