ASSE : Cette pépite a préféré les Verts à Man Utd

ASSE17 févr. , 14:00
parCorentin Facy
Courtisé par de nombreux clubs européens comme l’Inter Milan et Manchester United, Paul Eymard a finalement signé son premier contrat professionnel à l’ASSE. Un choix logique pour le milieu de terrain de 18 ans.
Troisième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est de retour aux affaires depuis la nomination de Philippe Montanier en lieu et place d’Eirik Horneland. Les Verts sont plus que jamais dans la course à la montée et peuvent s’appuyer pour atteindre leur objectif sur un groupe étoffé, notamment grâce à la présence de jeunes joueurs à fort potentiel qui pointent doucement le bout de leur nez. C’est notamment le cas de Paul Eymard. Du haut de ses 18 ans, le jeune milieu de terrain a paraphé le mois dernier son premier contrat professionnel en faveur de l’ASSE jusqu’en 2028.
Une victoire pour Saint-Etienne, qui a longtemps cru perdre sa pépite puisque de tops clubs européens étaient sur les rangs pour le faire signer, notamment l’Inter Milan et Manchester United. Mais s’engager en faveur des Verts était un choix logique et raisonnable pour Paul Eymard, lequel a expliqué sa décision dans une interview accordée à L’Eveil de la Haute-Loire.

Paul Eymard justifie son choix

« Je me dis que je suis encore loin d’être arrivé et que j’ai beaucoup d’étapes à franchir. Des joueurs comme ça, que l’on présentait comme de très grands espoirs et qui n’ont pas réussi, il y en a eu énormément. J’ai décidé de signer mon premier contrat pro à l’ASSE déjà car c’est mon club formateur, donc ça s’inscrit dans la suite de mon développement. Il faut commencer par là avec le club que j’aime, que je supporte » a d’abord lancé le joueur formé à l’ASSE avant de poursuivre.

« Pour revenir sur les grands clubs européens, c’est trop tôt. Je ne dois pas brûler les étapes. Ensuite, l’ASSE m’a présenté un projet où je me retrouve avec les professionnels au quotidien et c’est un gros plus » affirme Paul Eymard, dont la maturité et l’intelligence dans ses propos et dans son choix de carrière plairont aux supporters stéphanois. Ces derniers espèrent maintenant revoir Eymard à l’oeuvre en Ligue 2 d’ici la fin de la saison, lui qui compte pour l’instant 4 apparitions en championnat avec les pros ainsi que 3 matchs de Coupe de France.
