Kantari viré, Dall’Oglio sauveur de Nantes ?

FC Nantes17 févr. , 11:30
parCorentin Facy
Ahmed Kantari est très fragilisé à Nantes alors que les résultats ne s’améliorent pas et que les Canaris, balayés par Monaco ce week-end, pointent à une inquiétante 17e place en Ligue 1.
Nommé par Waldemar Kita pour succéder à Luis Castro dans l’espoir de voir les résultats et le jeu de l’équipe s’améliorer, Ahmed Kantari est à son tour sur la sellette. L’ancien consultant de Ligue1+ ne parvient pas à inverser la mauvaise dynamique dans laquelle Nantes est englué depuis le début de la saison. Battus à Monaco vendredi soir (3-1), les Canaris donnent l’impression d’être sans solution et cela malgré un mercato très actif cet hiver.
Ahmed Kantari est très fragilisé et une défaite contre Le Havre dimanche après-midi lui coûtera certainement sa place d’autant que le calendrier va se corser dans les semaines à venir avec des matchs contre Lille, Angers, le PSG ou encore Strasbourg puis un choc de la peur face à Metz. Pour succéder à Ahmed Kantari, le profil d’Olivier Dall’Oglio semble idéal.
L’ancien coach de l’ASSE coche toutes les cases et représenterait une alternative parfaite pour Nantes selon le journaliste Laurent Hess. « Nantes a besoin d’un électrochoc. Il n’y en a pas eu avec Kantari et j’ai du mal à imaginer que le couperet ne tombera pas si l’ancien valenciennois reste sur le banc, tant c’est le néant depuis qu’il est là » explique notre confrère sur le site de But avant de poursuivre.

« A son arrivée, je m’étais d’ailleurs étonné du choix. Et j’avais soumis un nom : celui d’Olivier Dall’Oglio, dont j’avais pu mesurer la qualité du travail à l’AS Saint-Etienne, avant d’être « broyé par la machine » à l’arrivée de Kilmer Sports. Et je le maintiens : ODO pourrait remettre le FC Nantes dans le droit chemin » ajoute le journaliste, convaincu qu’Olivier Dall’Oglio a toutes les qualités requises pour relancer la machine nantaise. Malgré une fin douloureuse à l’AS Saint-Etienne, celui qui a également entraîné Dijon et Montpellier pourrait s’offrir un joli rebond à Nantes. Reste maintenant à voir si Waldemar et Franck Kita partageront cette idée et se renseigneront sur « ODO » dans les jours à venir.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

