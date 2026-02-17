Kantari viré, Dall’Oglio sauveur de Nantes ?

Ahmed Kantari est très fragilisé à Nantes alors que les résultats ne s’améliorent pas et que les Canaris, balayés par Monaco ce week-end, pointent à une inquiétante 17e place en Ligue 1.

Nommé par Waldemar Kita pour succéder à Luis Castro dans l’espoir de voir les résultats et le jeu de l’équipe s’améliorer, Ahmed Kantari est à son tour sur la sellette . L’ancien consultant de Ligue1+ ne parvient pas à inverser la mauvaise dynamique dans laquelle Nantes est englué depuis le début de la saison. Battus à Monaco vendredi soir (3-1), les Canaris donnent l’impression d’être sans solution et cela malgré un mercato très actif cet hiver.

Ahmed Kantari est très fragilisé et une défaite contre Le Havre dimanche après-midi lui coûtera certainement sa place d’autant que le calendrier va se corser dans les semaines à venir avec des matchs contre Lille, Angers, le PSG ou encore Strasbourg puis un choc de la peur face à Metz. Pour succéder à Ahmed Kantari, le profil d’Olivier Dall’Oglio semble idéal.

L’ancien coach de l’ASSE coche toutes les cases et représenterait une alternative parfaite pour Nantes selon le journaliste Laurent Hess. « Nantes a besoin d’un électrochoc. Il n’y en a pas eu avec Kantari et j’ai du mal à imaginer que le couperet ne tombera pas si l’ancien valenciennois reste sur le banc, tant c’est le néant depuis qu’il est là » explique notre confrère sur le site de But avant de poursuivre.

« A son arrivée, je m’étais d’ailleurs étonné du choix. Et j’avais soumis un nom : celui d’Olivier Dall’Oglio, dont j’avais pu mesurer la qualité du travail à l’AS Saint-Etienne, avant d’être « broyé par la machine » à l’arrivée de Kilmer Sports. Et je le maintiens : ODO pourrait remettre le FC Nantes dans le droit chemin » ajoute le journaliste, convaincu qu’Olivier Dall’Oglio a toutes les qualités requises pour relancer la machine nantaise. Malgré une fin douloureuse à l’AS Saint-Etienne, celui qui a également entraîné Dijon et Montpellier pourrait s’offrir un joli rebond à Nantes. Reste maintenant à voir si Waldemar et Franck Kita partageront cette idée et se renseigneront sur « ODO » dans les jours à venir.