PSG : Arsenal casse sa tirelire pour Dembélé

Ousmane Dembélé n’a toujours pas trouvé d’accord pour une prolongation au PSG, une situation suivie de près par Arsenal, qui rêve d’un énorme coup lors du prochain mercato en s’offrant le Ballon d’Or.
De retour à un excellent niveau depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé s’impose de plus en plus comme le patron du Paris Saint-Germain dans le vestiaire. Sa déclaration après la défaite à Rennes l’a prouvé, le Ballon d’Or a pris une autre dimension. Néanmoins, sa situation contractuelle dérange dans la capitale française, où Luis Enrique et Luis Campos aimeraient régler le dossier de sa prolongation rapidement.
Car l’attaquant de 28 ans est sous contrat jusqu’en 2028 et pour l’instant, les négociations pour une prolongation n’ont pas abouti à un accord. Une aubaine pour certains gros clubs européens, qui suivent de près la situation de l’ancienne star du FC Barcelone. C’est notamment le cas d’Arsenal. Selon les informations du site Fichajes, les Gunners se montrent de plus en plus intéressés par un potentiel transfert d’Ousmane Dembélé.
A l’affût cet hiver, le club londonien n’est pas passé à l’offensive. En revanche, il est acté selon le média spécialisé qu’Arsenal se rapprochera du PSG l’été prochain pour discuter d’un potentiel transfert du Ballon d’Or. Mikel Arteta est satisfait de son effectif mais estime que l’apport d’un joueur tel qu’Ousmane Dembélé serait profitable aux Gunners, prêts à faire une folie financière pour attirer un joueur de ce calibre.

Arsenal est bouillant sur Dembélé

A ce stade, aucun chiffre n’a filtré mais nul doute qu’Arsenal sera prêt à s’aligner au minimum sur la valeur marchande fixée par Transfermarkt, à savoir 100 millions d’euros. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain ouvrira la porte à un départ d’Ousmane Dembélé ou si le club de la capitale retiendra son Ballon d’Or coûte que coûte, même en l’absence d’accord pour sa prolongation.
Les dirigeants du club Bleu et Rouge vont rapidement devoir se mettre autour de la table pour trancher alors qu’en parallèle, Arsenal pourrait lui offrir un salaire supérieur à celui offert par Paris. Un dossier épineux se profile pour le PSG, qui n’a pour l’instant pas cédé face aux exigences financières importantes d’Ousmane Dembélé.

