OL : « Rien n'est à exclure », Endrick lâche une bombe

OL17 févr. , 13:00
parCorentin Facy
Le retour d’Endrick au Real Madrid à l’issue de la saison ne fait quasiment aucun doute et pourtant, l’entourage de la star brésilienne a relancé un semblant de suspense quant à son avenir. L’OL y est très attentif.
Brillant avec l’Olympique Lyonnais depuis sa signature en prêt en provenance du Real Madrid cet hiver, Endrick fait l’objet de nombreuses convoitises. L’attaquant brésilien est notamment ciblé en Angleterre où Chelsea et Arsenal sont intéressés au même titre que Tottenham. Dans un monde idéal, l’OL adorerait de son côté prolonger d’un an le prêt de l’ancienne star de Palmeiras mais cette option n’est pour l’instant pas d’actualité.

Et pour cause, le Real Madrid ne veut pas entendre parler d’un départ d’Endrick cet été. Florentino Pérez souhaite que son attaquant reste dans la capitale espagnole pour enfin montrer son talent aux Socios du club merengue. Ces derniers jours, le retour d’Endrick au Real Madrid en juin prochain semblait d’ailleurs acté à 100%. Et pourtant, l’avenir de la star de 19 ans n’est pas si clair que ça selon le journaliste espagnol Jorge Picón.
« Ses proches perçoivent un obstacle potentiel au Real Madrid. Ils n'excluent aucune possibilité après cette saison. Pour l'instant, rien n'est à exclure » a affirmé le journaliste au site Defensa Central. Autant dire que le coup de pression à l’égard des dirigeants du Real Madrid est assez énorme, le clan Endrick menaçant assez clairement de ne pas rester dans la capitale espagnole si un temps de jeu minimum n’est pas garanti par le futur entraîneur de la Casa Blanca.

Le clan Endrick redonne espoir à l'OL

Avec la concurrence de Kylian Mbappé ou encore de Vinicius, pressentis pour rester, Endrick craint de se retrouver dans la même situation que lors de la première partie de saison au sein. Sans trop y croire pour l’instant, l’Olympique Lyonnais va donc suivre la situation de près. Car si le clan Endrick craint un faible temps de jeu au Real et venait à envisager un nouveau départ cet été, l’OL pourrait être la terre d’accueil parfaite pour le joueur afin d’emmagasiner de l’expérience pendant une année supplémentaire. Avant un potentiel retour, pour de bon cette fois, au Real Madrid en 2027.
