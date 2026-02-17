L'OL a une offre à 40 ME pour le coup du siècle

Sulc OL

L'OL est dans une dynamique incroyable et peut compter sur un Pavel Sulc impressionnant depuis plusieurs semaines. Le milieu offensif tchèque attire d’ailleurs l’attention de nombreux clubs européens.
L’été dernier, l’OL avait dû faire avec les moyens du bord : plusieurs grands noms sont partis et des profils plus modestes ont rejoint l’équipe. Parmi les recrues lyonnaises : Pavel Sulc. Arrivé contre 7,5 millions d’euros en provenance du Viktoria Plzeň, le joueur crève l’écran et apporte bien plus que prévu.
En 20 matchs de Ligue 1, Sulc a déjà inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives. Son état d’esprit est également salué par l’ensemble de l’Olympique Lyonnais. Forcément, les récentes prestations de l’international tchèque ne passent pas inaperçues en Europe.

Sulc bientôt en Premier League ? 

Selon les dernières informations de Fichajes, plusieurs clubs de Premier League envisagent en effet de tenter leur chance pour recruter Pavel Sulc cet été. On évoque même des offres pouvant atteindre 40 millions d’euros, ce qui représenterait une superbe opération financière pour l’OL en cas de départ du natif de Karlovy Vary.
Pour l’heure, les Gones restent concentrés sur leur seconde partie de saison et espèrent que leurs joueurs ne seront pas trop perturbés par toutes les rumeurs qui circulent à leur sujet.

Mais nul doute qu’un avenir en Premier League aurait de quoi séduire Pavel Sulc, dont la carrière prend son envol depuis son arrivée à l’OL. Pièce maîtresse du dispositif de Paulo Fonseca, il aura l’occasion de démontrer toute l’étendue de son talent dans les semaines à venir.
Les pensionnaires du Groupama Stadium restent encore en lice dans toutes les compétitions : en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue Europa. Une belle opportunité pour le milieu offensif de remplir son armoire à trophées avec un club qui ne cesse de surprendre cette saison malgré pas mal de difficultés financières ces derniers mois.
1
