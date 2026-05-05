OL : Endrick commence à énerver, Vinicius adore

L'OL peut compter sur un Endrick de retour pour le sprint final. Même si ses célébrations interminables lui valent quelques remontrances.

Après un gros trou d’air de quasiment trois mois sans marquer un but en Ligue 1 , Endrick a retrouvé le chemin des filets avec l'Olympique Lyonnais . Contre le PSG le mois dernier, et face à Rennes ce dimanche dans deux matchs décisifs pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions. Et le Brésilien a tenu à fêter dignement ce retour au tableau de marque avec des danses qui ont parfois paru interminable. Contre le PSG, il avait agacé les joueurs parisiens et les supporters du club de la capitale en s’arrêtant pour danser longuement dans la foulée de son but, tout le monde l’attendant ensuite pour la reprise du jeu.

Et ce dimanche face à Rennes, après son magnifique but d’un tir du droit sous la barre, il a remis ça en célébrant plusieurs fois avec le partage classique de la joie avec ses coéquipiers, une célébration pistolet avec ses mains, les gestes pour la caméra, ceux pour les supporters, puis une nouvelle danse à rallonge qui a agacé les joueurs bretons, qui désiraient reprendre le jeu pour essayer de revenir au score. Une manie qui risque de continuer à faire parler, tant les arbitres ne rajoutent jamais du temps supplémentaire au niveau de la perte de temps sur chaque but avec des célébrations à rallonge.

La demande de Vinicius à "Bob" Endrick