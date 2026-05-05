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OL : Endrick commence à énerver, Vinicius adore

OL05 mai , 9:40
parGuillaume Conte
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L'OL peut compter sur un Endrick de retour pour le sprint final. Même si ses célébrations interminables lui valent quelques remontrances.
Après un gros trou d’air de quasiment trois mois sans marquer un but en Ligue 1, Endrick a retrouvé le chemin des filets avec l'Olympique Lyonnais. Contre le PSG le mois dernier, et face à Rennes ce dimanche dans deux matchs décisifs pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions. Et le Brésilien a tenu à fêter dignement ce retour au tableau de marque avec des danses qui ont parfois paru interminable. Contre le PSG, il avait agacé les joueurs parisiens et les supporters du club de la capitale en s’arrêtant pour danser longuement dans la foulée de son but, tout le monde l’attendant ensuite pour la reprise du jeu.
Et ce dimanche face à Rennes, après son magnifique but d’un tir du droit sous la barre, il a remis ça en célébrant plusieurs fois avec le partage classique de la joie avec ses coéquipiers, une célébration pistolet avec ses mains, les gestes pour la caméra, ceux pour les supporters, puis une nouvelle danse à rallonge qui a agacé les joueurs bretons, qui désiraient reprendre le jeu pour essayer de revenir au score. Une manie qui risque de continuer à faire parler, tant les arbitres ne rajoutent jamais du temps supplémentaire au niveau de la perte de temps sur chaque but avec des célébrations à rallonge.

La demande de Vinicius à "Bob" Endrick

Mais cette attitude très sud-américaine, et pas forcément habituelle en France, a le don de plaire énormément à Vinicius Junior, compatriote d’Endrick et bien sûr son coéquipier au Real Madrid en première partie de saison. Et probablement la saison prochaine. Vinicius, qui s’y connait en matière de provocation, a invité Endrick à continuer à danser. « Continue à danser mon bob », a livré Vinicius Junior, qui espère surtout voir son ami marquer de nombreux buts pour arriver en forme avec le Brésil à la Coupe du monde. Et pour Endrick, il sera surtout intéressant de voir si les arbitres vont lui demander d’accélérer un peu en cas de prochain but dans les deux derniers matchs de la saison.
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bah sa tombe bien moi je ne veux pas de galette n y de fourré

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iL faudra un jour vérifier si danser pendant quelques secondes même si ça parait long fait perdre plus de temps que faire un gros tas de joueurs qui se grimpent dessus ou courir faire des bisous et sauter dans les bras de son entraineur et des remplaçants hum pas certain du tout

PSG : Walid Acherchour sanctionne ce Parisien « qui fait très peur »

Oui tu as la tentation Doué au milieu mais en faisant ça tu mets barcola aussi sur le terrain et tu n'as plus aucune cartouche en réserve. Je mettrais Ruiz pour avoir mayulu barcola lee et ramos en réserve. Si Barcola joue d'entrée et que tu vas en prolongation, tu n'as plus aucun joueur explosif sur le banc et avec cette intensité tu auras besoin d'entrants percutants

Virer Beye, l’OM ne leur fera pas ce cadeau

C'est là où on voit la bassesse de ce genre d'individu. Ca pleure quand son club est à la dérive, ça grogne quand des merdeux comme eux viennent les narguer quand ça va mal pour eux, et ça fait exactement la même chose à la moindre occasion. Mais bon ils ont une excuse: "c'est pas eux qu'ont commencé"...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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