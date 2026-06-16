Pauses fraîcheurs en Ligue des Champions, l'UEFA a tranché

Mises en place par la FIFA pendant la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, les pauses fraîcheurs au coeur de chaque mi-temps ne seront pas reconduites par l’UEFA en Ligue des Champions.

Les amoureux de football peuvent souffler, les désormais célèbres pauses fraîcheurs ne seront pas à supporter au-delà de ce Mondial 2026 aux Etats-Unis. Mises en place par la FIFA, officiellement pour permettre aux joueurs d’aller boire, officieusement pour permettre aux TV de diffuser des publicités supplémentaires, les pauses fraîcheurs seront supprimées dès la reprise du football de club. Une annonce faite ce mardi par l’UEFA, pour qui il n’est pas envisageable de conserver ces nombreuses coupures en Ligue des Champions par exemple.

« Des pauses refroidissement ou boissons peuvent être mises en place si des températures élevées sont attendues. Dans de tels cas, le délégué du match UEFA prendra la température (...) Cette mesure doit être prise à la fin de l'échauffement des équipes. Si elle dépasse 28°C WBGT (qui tient compte de la température, de l'humidité et de la chaleur rayonnante dans l'environnement) / 30°C pour les compétitions jeunes, ou 32°C WBGT / 35°C pour les compétitions seniors, des pauses de refroidissement seront mises en place par le délégué de match et/ou l'arbitre, conformément à la règle 7 des lois du Jeu IFAB. Toute autre pause pour boire lorsque la température est inférieure à ces seuils reste à la discrétion de l’arbitre » indique l’instance, dans des propos relayés par L’Equipe.

Le quotidien national a par ailleurs eu confirmation que du côté de la France, cette mesure ne sera pas non plus appliquée en ce qui concerne la Ligue 1. Les fans de football, qui n'en peuvent déjà plus des pauses fraîcheurs à la Coupe du monde, n'auront donc pas à supporter cette torture plus d'un mois et demi et c'est assurément une excellente nouvelle.