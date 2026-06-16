OL : 50 ME pour Greenwood, Rome a trouvé mieux à Lyon

Très intéressé par Mason Greenwood, l’AS Roma pourrait se rabattre sur un autre joueur de Ligue 1 : Malick Fofana. L’ailier belge ne laisse pas insensible Gian Piero Gasperini et sera accessible pour un prix plus abordable.

C’est le feuilleton de ce début de mercato en Ligue 1 : Mason Greenwood va-t-il rejoindre l’AS Roma ? L’ailier anglais de 24 ans est depuis plusieurs semaines la priorité de Gian Piero Gasperini pour renforcer son secteur offensif. Le club de la Louve est néanmoins confronté à une situation économique implacable.

L’OM réclame au moins 55 millions d’euros bonus compris pour son meilleur buteur, une somme que la Roma est incapable de sortir à court terme. Les Italiens doivent d’abord vendre avant de penser à recruter, rendant pour l’heure le potentiel transfert de Greenwood impossible. C’est ainsi que selon le Corriere dello Sport, un autre joueur de Ligue 1 plaît beaucoup à la Roma et pourrait vite devenir un excellent plan B.

Il s’agit de Malick Fofana, qui sort d’une saison quasiment blanche à l’OL en raison d’une longue blessure à la cheville. Même si le départ d’Afonso Moreira se précise, le club rhodanien ne retiendra pas son ailier belge en cas de belle offre cet été. Le média italien révèle que Lyon réclame 30 millions d’euros pour Malick Fofana, une somme plus abordable pour la Roma que les 50 millions d’euros exigés par l’OM pour Mason Greenwood.

Fofana plan B de l'AS Roma ?

Le pari est plus risqué car on parle ici d’un joueur moins expérimenté et plus fragile et Fofana est clairement un deuxième choix derrière Greenwood dans l’esprit des décideurs romains.

Mais si la piste menant au n°10 de l’Olympique de Marseille venait à échouer, alors le club romanista pourrait foncer sur l’ancienne pépite de La Gantoise. La piste est en tout cas à suivre de près tout comme celle menant à Diego Moreira, autre ailier de Ligue 1 surveillé par l’AS Roma, dont les recruteurs ont visiblement très bien regardé le championnat de France ces dernières années afin de ne manquer aucune opportunité sur ce poste d’ailier.