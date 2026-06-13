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Paris Sportifs : Une cote multipliée par 10 pour France-Sénégal

Paris Sportifs13 juin , 14:10
parGuillaume Conte
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La France va entrer ce mardi dans la compétition avec son premier match contre le Sénégal. Une rencontre de prestige contre le vainqueur ou le finaliste, le TAS doit encore décider, de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Un match qui mettra directement les Bleus dans le bain, eux qui veulent marquer les esprits et aller chercher une troisième étoile.
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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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