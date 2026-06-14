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TV : France - Sénégal, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202614 juin , 23:20
parAlexis Rose
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Quatre ans après sa défaite en finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine, l’équipe de France va retrouver les joies d’un Mondial avec un premier match compliqué à jouer face au Sénégal.

Quelle heure pour France - Sénégal ?

Quelques jours après le départ officiel de la Coupe du Monde 2026, c’est au tour de l’équipe de France de faire son entrée en lice ! Pour leur premier grand rendez-vous de l’été, les Bleus de Didier Deschamps passeront déjà un vrai test face au Sénégal. Une rencontre qui se disputera ce mardi 16 juin à 21h00 au MetLife Stadium de New York (USA). L'arbitre sera l’Irano-Australien Alireza Faghani.

Sur quelles chaînes suivre France - Sénégal ?

Si les matchs de la France font de belles audiences de manière générale, cela est encore plus vrai lors d’une grande compétition comme la Coupe du Monde. Et ce match entre la France et le Sénégal sera forcément suivi par des millions de personnes à travers le pays tricolore.
Cette rencontre sera diffusée en clair et en gratuit sur M6, mais aussi sur beIN Sports 1, la chaîne principale de cette CDM 2026.

Les compos probables de France - Sénégal :

Tombée face à la Côte d’Ivoire (1-2) avant de se racheter face à l’Irlande du Nord (3-1), la France a vécu une préparation mitigée pour ce Mondial. Mais désormais, ce sont les choses sérieuses qui commencent avec cette première rencontre contre le Sénégal. Face au dernier champion d’Afrique, le groupe de Didier Deschamps n’aura pas le temps de monter en pression. La France va chercher à s’imposer pour montrer son statut de patron dans ce si relevé groupe I, aussi composé de la Norvège. Pour ce premier match de la Coupe du Monde, Deschamps alignera sa meilleure équipe.

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La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Désiré Doué - Mbappé.
Battu par les USA (2-3) et tenu en échec par l’Arabie Saoudite (0-0) en préparation, le Sénégal va chercher à créer la surprise en battant la France, favorite pour retrouver le dernier carré de la CDM pour la troisième fois de suite. Pour cela, Les Lions de la Teranga de Pape Thiaw, qui sortent d’une derrière CAN réussie avec une victoire polémique en finale contre le Maroc, vont aligner leur armada.
La compo probable du Sénégal : Mendy - Diatta, Mamadou Sarr, Niakhaté, Diouf - Pape Gueye, Idrissa Gueye - Ismaila Sarr, Ndiaye, Mané - Jackson.

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16 juin 2026 à 21:00
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21:00
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Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

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euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

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Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

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