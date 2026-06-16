Roberto Martinez et le Portugal, c'est fini

'La transaction inclue également un intéressement de 20 % pour le club andalou sur une éventuelle plus-value lors d'une future revente.' F01 dit n'importe quoi, comme d'hab
Seul domaine où il a été régulier au haut niveau !
Sa présence pour la 3ème mi temps est confirmé!
Dembelé : le ballon dort
A priori diomande il préfère Liverpool, Liverpool ils ont un avantage ils ont pas besoin de vendre pour acheter puisque en Angleterre ils ont pas une DNCG
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BREAKING: Roberto Martinez will leave Portugal after this World Cup regardless of how the team performs. Martinez has already decided not to renew his contract, which expires after the tournament. He is open to a Premier League return, but hasn't ruled out taking another