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Roberto Martinez et le Portugal, c'est fini

Mondial 202616 juin , 19:00
parCorentin Facy
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En poste depuis janvier 2023, Roberto Martinez quittera la sélection portugaise après la Coupe du monde et cela peu importe le résultat final des coéquipiers de Cristiano Ronaldo aux Etats-Unis.
A la tête de la sélection belge de 2016 à 2022, Roberto Martinez n’a pas perdu de temps pour rebondir chez un autre géant européen. Sélectionneur du Portugal depuis janvier 2023, le technicien espagnol de 52 ans peine à faire l’unanimité. Malgré une victoire en Ligue des Nations, le Portugal ne s’avance pas au Mondial 2026 comme un favori, la faute selon de nombreux observateurs aux limites tactiques de Roberto Martinez.
On ignore si la fédération portugaise partage cet avis mais elle a en tout cas pris une décision forte. Selon les informations du très sérieux Ben Jacobs, le Portugal a fait le choix de se séparer de Roberto Martinez après la Coupe du monde et cela peu importe les résultats de l’équipe aux USA. « Roberto Martinez quittera le Portugal après cette Coupe du Monde, quel que soit le parcours de l’équipe » écrit le journaliste de Talk Sport sur X avant de conclure.

Le Portugal ne renouvèlera pas Martinez

« Martinez a déjà décidé de ne pas renouveler son contrat, qui expire après le tournoi. Il est ouvert à un retour en Premier League, mais n'a pas exclu non plus de prendre un autre poste international » ajoute-t-il. La course à la succession de Roberto Martinez est donc ouverte. Souvent évoqué par la presse portugaise, José Mourinho n’est plus une piste puisque le Special One a retrouvé le banc du Real Madrid. Reste à savoir qui sera l’heureux élu qui remplacera Roberto Martinez à la tête du Portugal dont la génération dorée (Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha) risque d’attirer les plus grands entraîneurs mondiaux.
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