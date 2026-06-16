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Deux Français affolent le mercato en plein Mondial

Mercato16 juin , 20:20
parCorentin Facy
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La Coupe du monde démarre ce mardi pour l’équipe de France, au moment où certains joueurs se posent beaucoup de questions au sujet de leur avenir. C’est le cas de Mike Maignan et d’Adrien Rabiot.
Didier Deschamps a horreur de gérer cela et pourtant, le sélectionneur de l’équipe de France risque d’être dérangé par le mercato durant cette Coupe du monde 2026. Plusieurs des joueurs sélectionnés font l’objet de convoitises et de rumeurs, à l’instar par exemple de Bradley Barcola (PSG) ou encore de Michael Olise (Bayern Munich). Deux autres éléments indispensables de l’équipe de France pourraient être perturbés par le marché des transferts durant ce mois et demi aux Etats-Unis : Mike Maignan et Adrien Rabiot.
Les deux joueurs de l’AC Milan ne sont pas certains de poursuivre l’aventure au sein du club lombard comme le rapporte le Corriere della Sera. En ce qui concerne le gardien des Bleus, le média italien nous apprend que malgré sa récente prolongation jusqu’en 2031, il n’est pas certain de rester à l’AC Milan. La preuve, son agent propose ses services à plusieurs grands clubs européens notamment en Premier League pour voir s’il est possible de trouver une porte de sortie.

Rabiot et Maignan vers un départ de l'AC Milan ?

Quant à Adrien Rabiot, l’ancien Marseillais était très lié à Massimiliano Allegri, qui a pris la porte après la terrible 38e journée de Série A qui vu l’AC Milan manquer la qualification en Ligue des Champions. Les dernières rumeurs envoient justement Adrien Rabiot du côté du Napoli, où il pourrait retrouver Massimiliano Allegri. Les deux Français risquent donc d’être dérangés par leurs agents respectifs durant la Coupe du monde, chose dont Didier Deschamps a horreur.
Dans un monde idéal, le sélectionneur des Bleus aurait aimé que la situation de chacun soit clarifié avant le Mondial. Au vu du timing, cela est bien sûr impossible et Maignan ainsi que Rabiot -comme d’autres- risquent donc d’avoir quelques éléments de perturbation dans les semaines à venir. En espérant que cela n’ait aucune conséquence sur leurs performances alors que les deux joueurs sont pressentis pour démarrer le premier match face au Sénégal ce mardi soir lors de la 1ère journée de la Coupe du monde 2026.
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