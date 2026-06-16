EdF : Deschamps met Cherki et Barcola sur le banc

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a décidé d'aligner mardi un onze de départ sans aucune surprise pour l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde de football contre le Sénégal, dans le New Jersey, en titularisant notamment William Saliba et Désiré Doué.

Le défenseur central d'Arsenal était gêné ces dernières semaines par des douleurs au dos. Il a notamment manqué l'entraînement de vendredi après avoir joué seulement une mi-temps en préparation, contre l'Irlande du Nord (3-1).

William Saliba composera la charnière centrale avec Dayot Upamecano tandis que Théo Hernandez a été préféré à Lucas Digne au poste de latéral gauche.

En attaque, Désiré Doué a été préféré à Rayan Cherki et Bradley Barcola pour occuper le quatrième poste offensif aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise.