Le Mans monte en Ligue 1, son président s’en va

'La transaction inclue également un intéressement de 20 % pour le club andalou sur une éventuelle plus-value lors d'une future revente.' F01 dit n'importe quoi, comme d'hab
Seul domaine où il a été régulier au haut niveau !
Sa présence pour la 3ème mi temps est confirmé!
Dembelé : le ballon dort
A priori diomande il préfère Liverpool, Liverpool ils ont un avantage ils ont pas besoin de vendre pour acheter puisque en Angleterre ils ont pas une DNCG
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