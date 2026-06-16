Le Mans monte en Ligue 1, son président s’en va

Surprise au Mans, où Thierry Gomez et Le Mans FC ont annoncé la fin de leur collaboration.

Présent au club lorsque ce dernier était au fond du trou en National 3, le dirigeant met fin à son mandat après 10 ans de présence presque jour pour jour, puisqu’il était arrivé le 4 juillet 2016. Avec la vente du club, Thierry Gomez avait gardé les commandes, mais il laisse désormais sa place à Pedro Oliveira, co-fondateur du fonds d’investissement qui a racheté le club de la Sarthe, et actionnaire majoritaire du Mans.

« C'est une décision difficile à prendre, mais au même titre que j'ai le sentiment d'être arrivé au bon moment au Mans FC, je pense qu'il est aussi important de savoir partir au bon moment. Je laisse aujourd'hui les clés du club à OutField, à Pedro Oliveira et à ses équipes, avec la conviction qu'ils sauront poursuivre et amplifier la dynamique engagée », a fait savoir Thierry Gomez, qui peut estimer à juste titre quitter Le Mans avec le sentiment du devoir accompli.