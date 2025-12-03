OL : Endrick à Lyon, accord total

La venue d'Endrick à l'OL ne fait plus l'ombre d'un doute. Le Real Madrid et Lyon sont tombés d'accord, confirme Mario Cortenaga et l'attaquant brésilien sera bien un joueur lyonnais.

Mario Satriano a beau avoir signé un doublé dimanche dernier contre le FC Nantes, le club rhodanien ne va pas renoncer à son projet désormais très avancé de recruter Endrick pour six mois. Paulo Fonseca s'est entretenu directement avec la jeune pépite brésilienne du Real Madrid, et ce dernier est déterminé à partir au moins six mois d'un club où il n'a pas la confiance de Xabi Alonso. Depuis des semaines, on évoque des clauses qui retarderaient l'accord, notamment sur la date de disponibilité d'Endrick, Madrid semblant vouloir le garder jusqu'au dernier jour du mercato d'hiver . Mario Cortenaga, célèbre journaliste proche du Real Madrid, n'a lui plus aucun doute, et il l'annonce, Endrick va bien rejoindre l'Olympique Lyonnais. Tout sera bouclé ce mois-ci pour un prêt de six mois sans option d'achat du jeune avant-centre.

L'OL et Madrid sont OK dans le dossier Endrick

Avec onze minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, et même s'il est retenu dans le groupe du Real Madrid qui joue ce mercredi soir contre Bilbao, Endrick s'agace de sa situation. Si l'attaquant brésilien n'a officiellement rien dit sur sa situation, ses proches ont confié à Mario Cortenaga qu'il était de plus en plus impatient de rejoindre l'Olympique Lyonnais afin de prouver à Florentino Perez qu'il pouvait compter sur lui à l'avenir. Ayant refusé les autres propositions arrivées sur le bureau du patron du Real Madrid, Endrick arrive à Lyon avec les crocs acérés, d'autant qu'il a la garantie d'avoir du temps de jeu. L'OL va donc récupérer un joueur décidé à tout casser pendant ses six mois dans la capitale des Gaules. Il faut désormais attendre l'officialisation de tout cela, mais en Espagne, il n'y a plus aucun doute.