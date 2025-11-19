Endrick à l'OL, Fred Hermel a un avis radical

A moins d’une grosse surprise, Endrick sera le futur avant-centre de l’OL au mercato hivernal. Une excellente nouvelle pour le club rhodanien mais aussi pour le buteur du Real Madrid selon Fred Hermel.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid négocient le prêt d’Endrick dans l’optique de la seconde partie de saison. Certaines clauses sont toujours en discussions mais à moins d’une grosse surprise, l’avant-centre brésilien de 19 ans va bel et bien être prêté à l’OL au mois de janvier. Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, qui regrette le manque de solutions au poste de numéro neuf au sein de son effectif. Georges Mikautadze a laissé un vide immense et on ne peut pas vraiment dire que Martin Satriano soit au niveau pour le moment.

En recrutant un joueur tel qu’Endrick, Lyon ne fait pas une erreur selon Frédéric Hermel. Le journaliste de RMC, qui tient aussi une chronique pour AS, est convaincu que ce mariage est idéal pour toutes les parties. « J’adore Endrick car c’est un attaquant doté d’un sens du but aiguisé, d’un potentiel énorme et d’une grande maturité. Il est très bien conseillé. Il ne voit pas un prêt comme un échec mais comme une solution pour progresser et revenir plus fort. Je pense qu’il a choisi le meilleur endroit » explique d’abord l’ancienne drôle de dame de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre dans le journal espagnol.

« Lyon a des atouts à faire valoir. Il est clair qu’Endrick retrouvera du temps de jeu et aura l’opportunité de progresser. De plus, on connaît la tradition de l’Olympique Lyonnais en matière de formation de jeunes talents. Un garçon part, un homme reviendra » a conclu Fred Hermel au sujet d’Endrick. Autant dire que pour le journaliste spécialisé dans le football espagnol, il ne fait aucun doute que le buteur brésilien, l’OL et le Real Madrid font tous le meilleur choix en bouclant ce prêt. Reste à espérer qu’il s’agira d’une réussite pour Lyon et qu’Endrick contribuera à la très bonne saison des hommes de Paulo Fonseca.