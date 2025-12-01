ICONSPORT_278616_0137
Martin Satriano - Olympique Lyonnais

OL : Satriano, des notes choquantes après son doublé

OL01 déc. , 8:20
parClaude Dautel
1
Muet jusqu'à dimanche soir en Ligue 1, Martin Satriano a signé un doublé contre le FC Nantes. L'avant-centre uruguayen de l'OL a donc droit à des notes qui vont lui redonner le moral.
L'Olympique Lyonnais avait mis les petits plats dans les grands pour cette soirée anniversaire, mais c'est un joueur qu'on n'attendait pas qui a mis la cerise sur le gâteau. En effet, totalement transparent depuis le début de la saison de Ligue 1, Martin Satriano a marqué deux buts qui ont pesé lourd dans cette victoire de l'OL contre Nantes. Paulo Fonseca, qui n'a jamais lâché le joueur prêté par le RC Lens, pouvait évidemment se réjouir de ce brutal réveil de son buteur, lequel a même été désigné joueur du match. Alors, après avoir empilé les mauvaises notes dans la presse, le joueur uruguayen peut ce lundi se précipiter dans les kiosques, car cette fois, c'est son tour d'avoir des appréciations flatteuses. A commencer par L'Equipe, où avec un 7 sur 10 il est à égalité avec Corentin Tolisso et Pavel Sulc.

Satriano acclamé par les supporters de l'OL

Dans le quotidien sportif, Martin Satriano a droit en plus à un commentaire très flatteur. « Il a totalement transformé son match par une inspiration de buteur, un ciseau instinctif qui trompe Lopes (2-0, 70e) par sa soudaineté. Une réalisation qui escortait sa montée en puissance en deuxième période et lui a redonné confiance. Elle est suivie d'un placement opportun pour transformer une magnifique passe en retrait de Moreira (3-0, 77e). Une révolte puisque au cours de la première période, il était redescendu pour attirer les défenseurs. Or le jeu lyonnais était peu axial (...) Remplacé par Karabec avant que les Bad Gones ne scandent son nom à plusieurs reprises », précisent nos confrères. Dans Le Progrès, on n'est pas en reste.
Là encore, le joueur prêté avec une option d'achat obligatoire par le RC Lens, a droit au tapis rouge avec un 7 et un commentaire très élogieux. « Satriano attendait désespérément son premier but en Ligue 1. Toujours volontaire mais plutôt maladroit, il a enfin ouvert son compteur d’un ciseau retourné. Une délivrance qui a largement été fêtée par tous ses coéquipiers. Sept minutes plus tard, il a remis ça en reprenant rageusement de l’extérieur du droit un déboulé de Moreira. Quelle soirée ! », constate le quotidien régional, qui ne place aucun autre joueur lyonnais au niveau de Martin Satriano.
1
Derniers commentaires

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Ce qui est génant c'est la non uniformité je veux bien que chaque cas soit individualisé mais là il faut avouer que ce n'est à y rien comprendre

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Sweet.... dans notre ancien foot sans var qui me manque , il n'y a jamais rouge, HATEBOER baisse beaucoup la tete, le pied n'est pas si haut, le jaune suffisait amplement, l'arbitre avait pris la bonne décision... LA VAR rajoute des problemes, en revenant sur cette action ou il n'y avait pas d'erreur manifeste en mettant jaune..ENFIN BON TU ES DE MAUVAISE FOI pour le coup...

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

D'accord donc tt vas bien.. On a le droit de faire des mains ds la surface, de mettre des béquilles, de tacler sur le protège mais si ça ne reste pas, ça glisse c'est bon, de faire des pieds hauts sur les adversaires. Quel exemple pr les jeunes !!! Quelle lucidité de ta part... Tu m'étonnes que le monde part en couille..

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Ligue1+ tu connais? Tu as changé d'excuses? Ce n'est plus les équipes bis, ter etc... qui sont la cause de vos défaites?

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Non il n'y a jamais rouge si tu as joué au football Sweet, c'est fou de pas avouer ça en fait... Mais bon.. toi hein.. on te connait...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

