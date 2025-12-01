OL : Satriano, des notes choquantes après son doublé

Muet jusqu'à dimanche soir en Ligue 1, Martin Satriano a signé un doublé contre le FC Nantes. L'avant-centre uruguayen de l'OL a donc droit à des notes qui vont lui redonner le moral.

L'Equipe, où avec un 7 sur 10 il est à égalité avec Corentin Tolisso et Pavel Sulc. L'Olympique Lyonnais avait mis les petits plats dans les grands pour cette soirée anniversaire, mais c'est un joueur qu'on n'attendait pas qui a mis la cerise sur le gâteau. En effet, totalement transparent depuis le début de la saison de Ligue 1, Martin Satriano a marqué deux buts qui ont pesé lourd dans cette victoire de l'OL contre Nantes . Paulo Fonseca, qui n'a jamais lâché le joueur prêté par le RC Lens, pouvait évidemment se réjouir de ce brutal réveil de son buteur, lequel a même été désigné joueur du match. Alors, après avoir empilé les mauvaises notes dans la presse, le joueur uruguayen peut ce lundi se précipiter dans les kiosques, car cette fois, c'est son tour d'avoir des appréciations flatteuses. A commencer par, où avec un 7 sur 10 il est à égalité avec Corentin Tolisso et Pavel Sulc.

Satriano acclamé par les supporters de l'OL

Dans le quotidien sportif, Martin Satriano a droit en plus à un commentaire très flatteur. « Il a totalement transformé son match par une inspiration de buteur, un ciseau instinctif qui trompe Lopes (2-0, 70e) par sa soudaineté. Une réalisation qui escortait sa montée en puissance en deuxième période et lui a redonné confiance. Elle est suivie d'un placement opportun pour transformer une magnifique passe en retrait de Moreira (3-0, 77e). Une révolte puisque au cours de la première période, il était redescendu pour attirer les défenseurs. Or le jeu lyonnais était peu axial (...) Remplacé par Karabec avant que les Bad Gones ne scandent son nom à plusieurs reprises », précisent nos confrères. Dans Le Progrès, on n'est pas en reste.