OL : Didier Deschamps a une grosse pensée pour Tolisso

OL06 oct. , 10:00
parGuillaume Conte
Toujours absent des listes de Didier Deschamps, Corentin Tolisso est plus proche que jamais d'enfin faire son retour chez les Bleus. Parole de sélectionneur. 
C’est un gros point d’interrogation pour les supporters lyonnais depuis le début de la saison. Corentin Tolisso est le véritable patron de l’équipe, et il n’a pas attendu d’avoir le brassard de capitaine pour élever son niveau de jeu et porter la formation de Paulo Fonseca. Malgré son très gros début de saison, Didier Deschamps ne l’a sélectionné ni pour les matchs de septembre, ni pour ceux à venir d’octobre. Une grosse déception pour les suiveurs de l’OL, même si le milieu de terrain a fait savoir qu’il ne restait pas bloqué sur ces décisions. Si cela lui permet de récupérer au coeur de la saison, Didier Deschamps sent bien la pression monter, surtout dans un secteur de jeu où les Bleus ne sont pas si impressionnants. 
En conférence de presse, il s’était vu demander si Corentin Tolisso allait enfin faire son grand retour en équipe de France. Et le sélectionneur national avait répondu que le Lyonnais pouvait y croire, mais que ce n’était de toute évident pas pour tout de suite. Pourtant, il semble bien que cela ne se soit pas joué à grand chose. Dans un jeu de questions-réponses sur TF1, Didier Deschamps a bien voulu reconnaitre ce dimanche qu’il avait hésité à faire venir Tolisso sur ce rassemblement, et que cela ne se jouait pas à grand chose. 

Des propos encourageants pour le joueur de l’OL, qui doit se dire qu’il a encore ses chances pour intégrer les Bleus en novembre ou au début de l’année 2026, dans le but de disputer la Coupe du monde en fin de saison. Corentin Tolisso ne part pas vraiment avec un temps d’avance sur la concurrence, mais la belle saison lyonnaise et sa faculté à enfin enchainer les matchs sans se blesser sont des arguments qui ne laissent pas insensible Didier Deschamps. 
Derniers commentaires

OM : Walid Acherchour dévoile le gros flop du mercato

Je le trouve pas mauvais dans le jeu. Il peut encore mieux faire, mais c'est pas parce qu'il fait un raté devant le but, qu'il faut le fusiller. Ce n'est pas un flop. La saison sera longue et il aura l'occasion de nous aider, j'en suis certain.

OM : Walid Acherchour dévoile le gros flop du mercato

il a fait une super preparation, mais on lui a mis Vermerren. O Riley devant lui. d un coup il est descendu de 2 crans dans la hierarchie. dur pour lui

« La défaite de l'OL est absurde » : Riolo n’a pas aimé

@Dirtyshady41 Oui, c'est certain. Celà demande une grosse débauche d'énergie tout le même et avec un match tous les 3 jours c'est pas évident pour les joueurs, et relâchement en fin de match est toujours possible. On a vécu ça certaines années à l'OM où on a du faire ça avec un effectif limité (années Bielsa ou Tudor), et finir la saison a été compliqué ;). Mais ce que vous faites depuis le début, personnellement je m'y attendais bas. Le talent de votre coach doit y faire aussi.

Le PSG rêve d'un joueur du LOSC

de cité !

Le PSG rêve d'un joueur du LOSC

Quelle vulgarité , cpmment un site peut laisser ce genre de coms de cailleras ??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

