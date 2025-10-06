OL : Didier Deschamps a une grosse pensée pour Tolisso

Toujours absent des listes de Didier Deschamps, Corentin Tolisso est plus proche que jamais d'enfin faire son retour chez les Bleus. Parole de sélectionneur.

C’est un gros point d’interrogation pour les supporters lyonnais depuis le début de la saison. Corentin Tolisso est le véritable patron de l’équipe, et il n’a pas attendu d’avoir le brassard de capitaine pour élever son niveau de jeu et porter la formation de Paulo Fonseca. Malgré son très gros début de saison, Didier Deschamps ne l’a sélectionné ni pour les matchs de septembre, ni pour ceux à venir d’octobre. Une grosse déception pour les suiveurs de l’OL , même si le milieu de terrain a fait savoir qu’il ne restait pas bloqué sur ces décisions. Si cela lui permet de récupérer au coeur de la saison, Didier Deschamps sent bien la pression monter, surtout dans un secteur de jeu où les Bleus ne sont pas si impressionnants.

En conférence de presse, il s’était vu demander si Corentin Tolisso allait enfin faire son grand retour en équipe de France. Et le sélectionneur national avait répondu que le Lyonnais pouvait y croire, mais que ce n’était de toute évident pas pour tout de suite. Pourtant, il semble bien que cela ne se soit pas joué à grand chose. Dans un jeu de questions-réponses sur TF1, Didier Deschamps a bien voulu reconnaitre ce dimanche qu’il avait hésité à faire venir Tolisso sur ce rassemblement, et que cela ne se jouait pas à grand chose.

Des propos encourageants pour le joueur de l’OL, qui doit se dire qu’il a encore ses chances pour intégrer les Bleus en novembre ou au début de l’année 2026, dans le but de disputer la Coupe du monde en fin de saison. Corentin Tolisso ne part pas vraiment avec un temps d’avance sur la concurrence, mais la belle saison lyonnaise et sa faculté à enfin enchainer les matchs sans se blesser sont des arguments qui ne laissent pas insensible Didier Deschamps.