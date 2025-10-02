ICONSPORT_271163_0329
Corentin Tolisso

OL : « Dans un avenir lointain », Deschamps refroidit Tolisso

OL02 oct. , 21:00
parEric Bethsy
1
Pilier de Paulo Fonseca à l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso peut prétendre à un retour en équipe de France. Mais le milieu de terrain n’est absolument pas la priorité du sélectionneur Didier Deschamps.
Nouvelle déception pour Corentin Tolisso. Ce jeudi, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la suite des éliminatoires du Mondial 2026. Un groupe toujours hors de portée pour le milieu de l’Olympique Lyonnais. L’international tricolore fait bien partie des dizaines de pré-sélectionnés. Mais à l’image de Florian Thauvin, impressionnant pour ses débuts au Racing Club de Lens, l’ancien joueur du Bayern Munich représente une lointaine alternative pour le Bayonnais.
« J'ai plus ou moins répondu lorsque je parlais de Florian Thauvin, a comparé Didier Deschamps en conférence de presse. Il fait évidemment partie des pré-sélectionnés. Donc c'est qu'il peut être amené à être appelé. Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir lui aussi enchaîné des années compliquées avec les blessures, même s'il évolue dans un registre un peu différent à Lyon. C'était déjà le cas la saison dernière, et ça l'est encore plus cette saison. Il a aussi fait partie de la génération victorieuse, je ne l'oublie pas. Mais je vois ça plus dans un avenir, je l'espère, un peu plus lointain. »

Lire aussi

EdF : La France sans Pavard, mais avec Mateta et NkunkuEdF : La France sans Pavard, mais avec Mateta et Nkunku
« Il y a peut-être un ou une journaliste qui me posera la question par rapport à N'Golo Kanté qui joue et qui est toujours performant. Mais à partir du moment où je fais certains choix sur des jeunes qui ont moins d'expérience et qui ont besoin de temps de jeu, je préfère prendre cette option-là. Mais je le répète, à partir du moment où ils font partie des pré-listes, c'est que je peux être amené à les appeler et ils peuvent être à nouveau sélectionnés », a nuancé le sélectionneur des Bleus sans donner trop d’espoir à Corentin Tolisso en vue de la prochaine Coupe du monde.
1
