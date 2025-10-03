ICONSPORT_272612_0240

OL : Tolisso répond à Didier Deschamps

OL03 oct. , 12:40
parGuillaume Conte
6
Corentin Tolisso de retour en équipe de France, ce n'est pas pour tout de suite et Didier Deschamps l'a fait savoir. Le joueur de l'OL ne lâchera pas l'affaire.
« Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir lui aussi enchaîné des années compliquées avec les blessures. Il a aussi fait partie de la génération victorieuse, je ne l'oublie pas. Mais je vois ça plus dans un avenir, je l'espère, un peu plus lointain ». Le moins que l’on puisse dire c’est que Didier Deschamps n'a pas vraiment ouvert la porte à un retour de Corentin Tolisso en équipe de France. Pourtant, le milieu de terrain enchaine les grosses performances depuis plus d’un an, avec une régularité qui permet au moins à l’OL de bien se placer en Ligue 1 et de faire bonne figure en Europe. 
Mais il faut croire que ce n’est pas suffisant pour l’équipe de France, malgré le forcing effectué par les supporters lyonnais sur les réseaux sociaux. Le capitaine de l’OL ne va toutefois pas rejoindre la meute. Quelques heures seulement après la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus, Corentin Tolisso était devant les micros pour évoquer le match gagné contre Salzbourg. Et son avenir international ne le préoccupait pas beaucoup.
Tant qu’il y a de l’espoir j’y croirais
- Corentin Tolisso sur son retour en équipe de France
« A chaque fois qu’il y a une liste, je suis interviewé et je ne sais pas pourquoi pas mais on me parle de ça. J’ai dit ce que j’avais à dire par rapport à l’équipe de France. Je n’y suis pas, c’est comme ça. Il faut que je travaille encore plus pour en faire partie. J’ai vu ce que le sélectionneur a dit sur moi. Le plus important est de travailler, d’être le meilleur au quotidien. En tout cas je n’abandonnerai pas, je ne lâcherai pas. Tant qu’il y a de l’espoir j’y croirais », a assuré le capitaine lyonnais, qui a tout de même bien compris que la porte était loin d’être ouverte pour lui en équipe de France. Mais il s’agit d’un secteur de jeu où Didier Deschamps n’est pas si fourni que ça, surtout que certains joueurs ont du mal à donner satisfaction. 
6
Derniers commentaires

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Oui mais le Titi qu'il fallait pas rater, il est parti: Mahamadou Sangare... Lui c'est encore un échec comme Kingsley Coman. Sangare pour moi était beaucoup plus fort que Ndjantou et il a fillé à City... Ça c'est un vrai regret

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

A lui d'être aussi prudent qu'il l'a été avant d'affronter le Barça, quand il a senti qu'il risquait la blessure.

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Les titis vont prendre de plus en plus de place c est excellent.

OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

C'était une proposition qui avait peu de chances d'être acceptée, mais ça n'interdit pas de la faire. Bien sûr qu'une autre date aurait été possible. On n'en est quand même pas au point où les calendriers sont verrouillés. Notamment en deuxième partie de saison, quand la LdC se fait plus rare. Mais on sait tous très bien que l'OM voulait absolument profiter des absences parisiennes (voire infliger aux joueurs parisiens le camouflet de rater une cérémonie du BO qui devait leur faire la part belle) Dès le départ, le calendrier était débile. Programmer ce match la veille du BO, c'était donner la possibilité qu'arrive ce qui est arrivé, et qui n'a certainement pas donné une bonne image de l'organisation française. J'en veux à la LFP de ne pas y avoir songé, même s'il est peut être possible qu'on aurait pu être plus vigilant de notre côté et qu'on aurait pu signaler ce problème et le faire corriger (?)

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

Heu pierrot, c'est deux passes décisives de Karabec 😊

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

