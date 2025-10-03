OL : Tolisso répond à Didier Deschamps

Corentin Tolisso de retour en équipe de France, ce n'est pas pour tout de suite et Didier Deschamps l'a fait savoir. Le joueur de l'OL ne lâchera pas l'affaire.

Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir lui aussi enchaîné des années compliquées avec les blessures. Il a aussi fait partie de la génération victorieuse, je ne l'oublie pas. Mais je vois ça plus dans un avenir, je l'espère, un peu plus lointain ». Le moins que l’on puisse dire c’est que Didier Deschamps n'a pas vraiment ouvert la porte à un retour de Corentin Tolisso en équipe de France. Pourtant, le milieu de terrain enchaine les grosses performances depuis plus d’un an, avec une régularité qui permet au moins à ». Le moins que l’on puisse dire c’est que Didier Deschamps n'a pas vraiment ouvert la porte à un retour de Corentin Tolisso en équipe de France. Pourtant, le milieu de terrain enchaine les grosses performances depuis plus d’un an, avec une régularité qui permet au moins à l’OL de bien se placer en Ligue 1 et de faire bonne figure en Europe.

Mais il faut croire que ce n’est pas suffisant pour l’équipe de France, malgré le forcing effectué par les supporters lyonnais sur les réseaux sociaux. Le capitaine de l’OL ne va toutefois pas rejoindre la meute. Quelques heures seulement après la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus, Corentin Tolisso était devant les micros pour évoquer le match gagné contre Salzbourg. Et son avenir international ne le préoccupait pas beaucoup.

Tant qu’il y a de l’espoir j’y croirais - Corentin Tolisso sur son retour en équipe de France

« A chaque fois qu’il y a une liste, je suis interviewé et je ne sais pas pourquoi pas mais on me parle de ça. J’ai dit ce que j’avais à dire par rapport à l’équipe de France. Je n’y suis pas, c’est comme ça. Il faut que je travaille encore plus pour en faire partie. J’ai vu ce que le sélectionneur a dit sur moi. Le plus important est de travailler, d’être le meilleur au quotidien. En tout cas je n’abandonnerai pas, je ne lâcherai pas. Tant qu’il y a de l’espoir j’y croirais », a assuré le capitaine lyonnais, qui a tout de même bien compris que la porte était loin d’être ouverte pour lui en équipe de France. Mais il s’agit d’un secteur de jeu où Didier Deschamps n’est pas si fourni que ça, surtout que certains joueurs ont du mal à donner satisfaction.